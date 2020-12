大眼人妻一場意失去記憶！　人生重來…仍選擇嫁給「前老公」

▲結婚示意圖。(圖/CFP)

記者黃心瑀/綜合報導

23歲的加拿大女子勞拉(Laura Faganello)3年前出了一場意外,她的頭受到巨大撞擊造成腦部受傷,儘管身體機能全數康復,但卻失去了記憶,並且遺忘了與她於9個月前結婚的老公布萊頓(Brayden);不過布萊頓不放棄任何希望,努力的想讓老婆再次感受兩人甜蜜的過去,最終勞拉對這個「熟悉的陌生人」再度燃起愛意,並且接受求婚,預計於今年完成婚禮。

Laura Hart Faganello will marry Brayden Faganello on their anniversary, July 15, 2020, four years after a wedding day she can’t remember. #yyj https://t.co/mUCHWyeGCp