夜闖寺廟偷香油錢！笨賊得手後不小心睡著...隔日當場被警叫醒

▲警方當場人贓俱獲，將嫌犯逮捕歸案。（圖／翻攝自中國報，當地警方提供）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞麻六甲阿依摩力清真寺日前發生一起香油錢遭竊的案件，然而最荒唐的是，等廟方趕到現場後，竟發現嫌犯就躺在祈禱室內呼呼大睡。警方到場後，隨即將其逮捕。據悉，警方在他身上搜出鋸子、膠帶以及現金等犯案工具，此外，該名男子有偷竊與吸毒前科，經警方進行尿檢後，確定呈陽性。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名57歲的穆斯林8日上午6時左右前往阿依摩力清真寺祈禱，當時他雖在祈禱室內看到一個人正在睡覺，但也不疑有他，繼續自己的禱告。當這名男子結束祈禱，打算捐香油錢並將錢投入洞口時，卻突然發現捐款箱的洞口遭到膠帶堵住。

這名男子直覺有異，懷疑捐款箱被動了手腳，因此馬上聯絡寺內的理事。待理事趕往現場後，兩人發現該名男子還在祈禱室內睡覺，於是報警處理。警方到場後隨即將這名男子逮捕，並在嫌犯身上搜出鋸子、膠帶等犯案工具，還有92令吉（約新台幣639元）的現金。據悉，該名嫌犯先是用膠帶黏在鋸子的未端，再將鋸子插入捐款箱洞口，試圖將香油錢「釣」出來。

現年43歲的嫌犯目前無業，警方調查後發現，他有偷竊前科，並涉及6件毒品案。警方隨即也對他進行尿檢，結果呈陽性。

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