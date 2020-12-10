以色列太空計畫負責人：美跟外星人有約，川普也知道！

▲美國政府跟外星人簽了協議」這個說法，從艾森豪時代以來就一直沒有斷過。（示意圖／／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

「美國政府跟外星人有一項協議。他們和我們簽了合約，要在我們這裡做實驗。」曾擔任以色列太空安全計畫負責人的艾雪德(Haim Eshed)上周在採訪中爆出這樣一個「驚人」內幕：人類「人類一直都在跟外星人打交道」！

艾雪德還提到，美國總統川普不但知道這一點，之前還「差點」說溜了嘴。

「 美國國家廣播公司」(NBC)8日報導，上述言論是艾雪德在12月4日接受當地媒體訪問時說的。《耶路撒冷郵報》8日刊出了了英文版的採訪報導。

艾雪德在採訪中表示，這些「幽浮」(UFO)要求我們不要公布他們的存在，因為「人類還沒有準備好」。 根據艾雪德的說法，外星人對人類同樣感到好奇，他們正在對「宇宙結構」進行研究，並且跟人類簽署了一項合作協定，當中包括在火星深處建立一個地下基地，那裡有美國太空人和外星人的代表。

艾雪德說：「美國政府跟外星人之間有一項協議，他們和我們簽訂了合約，在我們這做實驗。」

另外據《耶路撒冷郵報》消息，艾雪德將他口中的外星人稱作「銀河聯邦」(Galactic Federation)， 他同時堅稱，川普也知道此事，還「差點」說溜了嘴。

不過據報導，是「銀河聯邦」阻止了川普這麼做。因為這些外星人擔心，此一消息會讓人類出現「大規模的歇斯底里」。

至於為什麼選擇現在曝光此一消息，艾雪德解釋：因為現在的學術環境發生了很大變化。「倘若我在5年前發表這番言論，我可能會被送進醫院。」

他又說，現在人們關於外星人也有了很多新說法，他自己也在學術界獲得了尊重，學術界的環境也在發生改變。 對於上述言論，NBC稱，白宮和以色列官員都沒有置評。美國國防部發言人高夫也拒絕發表評論。

《耶路撒冷郵報》指艾雪德長期負責以色列的太空安全計畫近30年，曾三度獲得以色列安全獎。值得注意的是：艾雪德發表上述言論之際，一本訪談他的新書已在11月出版，該書對艾雪德的觀點有更深入的闡述。