泰國30歲男甜娶「2丈夫」…嗨辦「三帥婚禮」　親友全到場狂賀

▲泰國30歲男甜娶「2丈夫」。（圖／翻攝自Facebook／ธนวัฒน์แด๊นซ์ จันทบุรี）



記者張方瑀／編譯

泰國中部莊他武里府（Chanthaburi）8日舉辦了一場非常特別的婚禮，新人是3名非常帥氣的新郎，他們彼此相識，並同意這種形式的交往關係，最後決定一起共組家庭，也獲得了家人朋友的祝福。

根據泰國媒體《Matichon Online》報導，現年30歲的醫院營養師昌達通（James Chandmthong）和22歲的阿姆薩普（Nong Amsapchan）相戀7年後，又透過社群網站認識了同為舞者的24歲布塔瓦（Nong Toei Buutawat）。昌達通和布塔瓦越走越近後，決定和阿姆薩普坦白這份感情，而早已將對方當作家人的阿姆薩普坦也欣然接受。

#ขอบคุณแขกทุกท่าน ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับ ผิดพลาดประการใด" ขออภัยมา " ณ ที่นี้ด้วยน่ะครับ 8 ธ.ค. 2563 #งานผูกข้อมือ เต้ย อั้ม เจมส์ 由 ธนวัฒน์แด๊นซ์ จันทบุรี 發佈於 2020年12月8日 星期二

這3人以情侶的形式同居已久，共同分擔家務與開銷，甚至創辦了名為「Thanawat Dance」（ธนวัฒน์ แดนซ์）的舞蹈團體，並決定一起攜手共組家庭。他們8日回到莊他武里府舉辦婚禮，在親友與佛教傳統儀式的祝福下完成這件終身大事。

阿姆薩普的母親Thanayarat Phol則說，她很開心能夠理解這三個人愛情故事，所以決定按照傳統禮俗來幫他們舉辦婚禮，「我會盡力照顧、保護好這三個孩子，讓他們能夠像其他家庭一樣，繼續過著快樂的生活。」

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