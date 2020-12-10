櫻花妹爆買美祿！網號稱神奇效果...賣到斷貨黃牛價翻5倍

▲日本網友聲稱，美祿有特殊效果。（示意圖／美祿粉絲專頁）



記者王佩翊／綜合報導

日本近日興起一股「美祿旋風」，導致各大通路的存貨全都銷售一空，供不應求，讓人摸不著頭緒，官方更是無奈宣布暫時停售相關品項。日本節目《グッとラック》針對此次的怪異風潮進行調查，發現一切的源頭竟是因為有鄉民在推特上號稱喝美祿能夠補鐵，緩解貧血，才會有大量女性突然開始瘋搶美祿，甚至還有人繼續發文「證實」喝了的確有效，美祿的價格更被炒到天價。

根據《グッとラック》節目調查，今年7月有一名網友在推特上號稱，喝了美祿就能夠補充鐵質，緩解貧血症狀，然而不知為何該篇貼文瞬間在網路上瘋傳。許多女性聽到消息後紛紛搶購，甚至還有人附和稱「真的有效」，讓美祿瞬間炙手可熱，各大通路的存貨全都被搶購一空，甚至還有店家祭出限購規定。

由於各大商店全都斷貨，工廠已全面投入生產。不過即使生產線再怎麼努力趕工，工廠也因新加坡進口原料的供貨量不足，無法補足暴增的市場需求，讓雀巢官方無奈宣布，美祿將暫時停賣3個月。據悉，由於市面上完全斷貨，有不肖人士在網路上惡意炒作價錢，賣起「黃牛美祿」，價格更是飆破了建議售價的5倍。

事實上，早在9月美祿就曾宣布大袋裝的240g美祿要停售，直到11月16日才重新開始販賣。據悉，重新開始販售後，銷量較前一年同期翻漲了7倍，十分驚人。不過相關訊息尚未獲得證實，請勿貿然相信。

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