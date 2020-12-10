姦殺少婦稱「精子讓人復活」！日殺人魔再審遭駁回...確定判死

▲福田孝行再審遭到最高法院駁回。（圖／推特@nipponkairagi）
記者王佩翊／編譯
日本山口縣21年前發生一起駭人聽聞的滅門案，當時年僅18歲的嫌犯福田孝行（現改名為大月孝行）佯裝成水電工人潛入一名女性家中後，先後殺害被害人母女，甚至還姦屍並將兩人屍體塞進衣櫃。法官認為，兇嫌罪刑深重且無悔改之意，因此將其判處死刑，也讓福田孝行成為日本刑法史上首名未成年遭判死的案例。人權律師先前曾替被告聲請再審，但9日遭到最高法院駁回。
根據《日本放送協會》報導，福田孝行1999年偽裝成一名水電工人闖入民宅，不但姦殺當時年僅23歲的少婦本村彌生，還在11個月大的女嬰脖子上綁上「蝴蝶結」導致嬰兒窒息死亡，隨後更將被害母女兩人的屍體硬塞進櫥櫃，取走家中財物後逃逸。直到死者丈夫返家，發現家中一片混亂，並在櫥櫃內找到妻女的屍體後，才崩潰報警。
光市母娘殺害事件！— 松村尚和(Hisakazu Matsumura) (@matsuhis1) June 27, 2020
犯人の福田孝行受刑者は死刑判決を受けて刑務所で恐怖の日々を送っている。
弁護団は死刑反対論者であり、法廷で理屈の通らない弁護活動をしたが、流石にその論法は通らずに福田孝行は死刑
母娘に合掌。 pic.twitter.com/IqwlSJbFWN
廣島高等法院在2008年推翻原本的無期徒刑判決，判處福田死刑，成為日本首起未成年判死的案例。被告辯護團上訴後，最高法院2012年駁回被告方的上訴，確定判決。儘管福田的辯護律師在同年提出實驗報告與新證據，想證明被告為過失傷害致死而非殺人，且因精神疾病失去行為責任能力，並向廣島高等法院聲請再審，但在2015年遭到駁回。
另外，被告的異議申請也遭到高等法院以「新證據的證據價值太低，不足以對判決產生懷疑」為由駁回。而被告提出的特別抗告也在9日遭到最高法院駁回，確定無法再審。
事實上，福田的律師曾經在辯護時表示，福田孝行欠缺母愛，又長年被父親家暴，所以才會將本村彌生認成自己的母親緊抱不放，應屬過失致死。另外，福田孝行受到動漫影響，認為將精子注入陰道內就會使人起死回生，加上他覺得「哆啦A夢」會幫忙解決問題，才將兩人的遺體放入櫥櫃。
福田孝行在關押期間更曾寫信告訴友人，「一隻公狗某天在路上遇到一隻可愛的母狗，就這樣騎上去……這樣是罪嗎」、「這世界終究是由惡人獲勝的，等我7、8年後出獄時，你們要舉辦盛大的party歡迎我啊」還有其他更離譜的信件，顯見他毫無悔意。