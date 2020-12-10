姦殺少婦稱「精子讓人復活」！日殺人魔再審遭駁回...確定判死

▲福田孝行再審遭到最高法院駁回。（圖／推特@nipponkairagi）



記者王佩翊／編譯

日本山口縣21年前發生一起駭人聽聞的滅門案，當時年僅18歲的嫌犯福田孝行（現改名為大月孝行）佯裝成水電工人潛入一名女性家中後，先後殺害被害人母女，甚至還姦屍並將兩人屍體塞進衣櫃。法官認為，兇嫌罪刑深重且無悔改之意，因此將其判處死刑，也讓福田孝行成為日本刑法史上首名未成年遭判死的案例。人權律師先前曾替被告聲請再審，但9日遭到最高法院駁回。

根據《日本放送協會》報導，福田孝行1999年偽裝成一名水電工人闖入民宅，不但姦殺當時年僅23歲的少婦本村彌生，還在11個月大的女嬰脖子上綁上「蝴蝶結」導致嬰兒窒息死亡，隨後更將被害母女兩人的屍體硬塞進櫥櫃，取走家中財物後逃逸。直到死者丈夫返家，發現家中一片混亂，並在櫥櫃內找到妻女的屍體後，才崩潰報警。

廣島高等法院在2008年推翻原本的無期徒刑判決，判處福田死刑，成為日本首起未成年判死的案例。被告辯護團上訴後，最高法院2012年駁回被告方的上訴，確定判決。儘管福田的辯護律師在同年提出實驗報告與新證據，想證明被告為過失傷害致死而非殺人，且因精神疾病失去行為責任能力，並向廣島高等法院聲請再審，但在2015年遭到駁回。

另外，被告的異議申請也遭到高等法院以「新證據的證據價值太低，不足以對判決產生懷疑」為由駁回。而被告提出的特別抗告也在9日遭到最高法院駁回，確定無法再審。

事實上，福田的律師曾經在辯護時表示，福田孝行欠缺母愛，又長年被父親家暴，所以才會將本村彌生認成自己的母親緊抱不放，應屬過失致死。另外，福田孝行受到動漫影響，認為將精子注入陰道內就會使人起死回生，加上他覺得「哆啦A夢」會幫忙解決問題，才將兩人的遺體放入櫥櫃。

福田孝行在關押期間更曾寫信告訴友人，「一隻公狗某天在路上遇到一隻可愛的母狗，就這樣騎上去……這樣是罪嗎」、「這世界終究是由惡人獲勝的，等我7、8年後出獄時，你們要舉辦盛大的party歡迎我啊」還有其他更離譜的信件，顯見他毫無悔意。