SpaceX「星艦」試飛炸成火球！　馬斯克仍嘴硬「任務成功」原因曝

▲SpaceX的「星艦」火箭在短暫升空後,於降陸時發生爆炸。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)所創辦的SpaceX 於美東時間9日再次在德州試飛「星艦」(Starship)火箭。在幾近完美地執行了前90%的測試後,「星艦」於降落時突然發生大爆炸,變成一團火球。雖然此次測試未能完美落幕,但馬斯克依然認定試航成功,因為他們拿到了所有所需資料。

NEW: Unmanned SpaceX Starship test flight explodes during landing. There was no one on board the ship. https://t.co/tagzR9e9CJ pic.twitter.com/mvdZvvD2dD