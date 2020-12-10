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超越911！美新冠單日3千死創新高　白宮建議開放國際客…CDC怒了

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▲▼ 美國,新冠肺炎,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲依據約翰霍普金斯大學疫情統計，全美染疫人數現已來到1538萬4264人，其中28萬9357人病逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

2020年進入尾聲，美國新冠肺炎確診人數仍不斷增加，根據統計，境內單日新增染疫死亡數9日來到3054例，創下歷史新高，死亡數超越2001年911恐怖攻擊事件。與此同時，消息人士透露，白宮新冠防疫工作小組已於感恩節前向川普建議開放國際觀光，引來疾管局強烈反彈。

綜合彭博、CNBC報導，美國全境染疫人數急遽增加，平均單日新增染疫數破紀錄來到20多萬，單日死亡個案首度突破3000例，來到3054人。依據新冠病毒追蹤計畫（COVID Tracking Project）統計，超過10.6萬人正因為確診住院接受治療當中。

▲▼ 美國,新冠肺炎,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

目前疫情並未出現減緩跡象，隨著冬季到來，許多活動轉移至室內舉行，但病毒在室內傳播的可能性也更高；疾管局預測，截至聖誕節，全美將有至少30萬人染疫病逝。

但隨著各國新冠疫苗接連問世，疫情控制似乎也出現曙光，美國預計10日討論緊急批准藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech一事，且食藥局已初步認證該疫苗的安全性。

▲▼ 美國,新冠肺炎,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

2名知情人士透露，白宮新冠防疫工作小組已於感恩節前向川普建議，在排除中國、伊朗的情況下，允許歐盟27國、英國及巴西的遊客入境美國，由地方政府負責國際旅客入境後的檢疫程序，例如各大機場、州長、市長等。

只不過，此一建議並未獲得政府機關一致認同，外傳疾管局強烈反對重新開放旅遊觀光，認定此舉實屬魯莽。白宮現階段尚未對此政策做出回應，但消息人士指出，一旦此政策獲得批准，應該會在川普卸任前正式宣布。

▼美國總統川普。（圖／路透）

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