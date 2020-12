秘密協議曝光！瑞士全民買單「供中國官員爽出遊」　人們氣炸

▲瑞士最近被曝與中國簽訂秘密協議。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

人權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)最近曝光一份瑞士與中國秘密簽訂的「再接納協議」(Readmission Agreement)內容。該協議允許中國官員使用瑞士人繳納的稅進入瑞士,並與當地政府希望驅逐的中國公民面談。儘管瑞士強調,簽署此協議是為了要遏制非法移民的問題,但此協議仍惹怒了不少當地人民。

The Swiss government's secret agreement with Chinese police, allowing unsupervised access to roam the country (and possibly in its Schengen area neighbors), has been released by @SafeguardDefend. Read, download, and enjoy the shock. https://t.co/Dcspf7LRRT pic.twitter.com/zVqZhUQ3U0