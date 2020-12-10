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秘密協議曝光！瑞士全民買單「供中國官員爽出遊」　人們氣炸

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▲▼習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士最近被曝與中國簽訂秘密協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）最近曝光一份瑞士與中國秘密簽訂的「再接納協議」（Readmission Agreement）內容。該協議允許中國官員使用瑞士人繳納的稅進入瑞士，並與當地政府希望驅逐的中國公民面談。儘管瑞士強調，簽署此協議是為了要遏制非法移民的問題，但此協議仍惹怒了不少當地人民。

據《衛報》報導，在此秘密協議下，中國可以在受到瑞士當局的邀請後，自由派遣官員到當地進行長達2週的訪問。期間，中國官員的所有開銷將由瑞士負責，換言之，瑞士全體納稅人要負擔起這些中國官員在當地的開支。

另外，中國官員可以在沒有正式身份的情況下進入瑞士，瑞士政府承諾會對他們的身份保密，但中方會為瑞士政府提供一份秘密報告。這份於2015年被簽署的協議將在7日到期，雙方政府都希望能更新此協議。與瑞士過去和其他國家簽署的50多項類似協議不同，政府此前從未對外公佈此協議的存在。

▲▼瑞士與中國簽署秘密協議。（圖／翻攝自推特／@Peterinexile）

▲秘密協議被公開後，許多瑞士人民都被惹怒了。（圖／翻攝自推特／@Peterinexile）

美國西頓霍爾大學（Seton Hall University）法學教授陸梅吉（Margaret Lewis）表示，該協議對中國極為有利，甚至已經超越了正常的移民資訊共享，「讓我感到奇怪的是，如果這些需要被『引渡回國』的中國人民地位和其他非法居留人士一樣低，那中國可能費心派官員來嗎？可見這些人都是中國政府感興趣的人。」

這項協議被公開後，惹怒了不少瑞士當地人民。瑞士移民秘書處（SEM）辯稱，該協議的存在是為了要遏制非法移民的問題，它至今只在2016年被使用過一次；當時，被捕的13名非法移民中有4名中國居民需要被驅逐出境，因此他們啟動了這項協議。

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