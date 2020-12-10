「考試成績差被罵」15歲男活活勒死母親　冷血找朋友一起埋屍

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名15歲少年因為考試成績不佳被母親責罵，竟然動手把對方活活勒死，事後還找2名同齡朋友協助埋屍，他報案時原本謊稱母親失蹤，但由於臉上的抓傷遭到懷疑，近來終於在法庭上認罪。

現年17歲的少年拉莫斯(Gregory Ramos)，2018年11月2日在位於徳拜瑞市(DeBary)家中，親手勒死46歲母親克萊凡格(Gail Cleavenger)，後來將遺體埋在一處教堂附近，而被起訴一級謀殺罪、虐待身體和竄改證據等罪名。協助的2名朋友塞格拉萊克(Dylan Ceglarek)與波拉斯(Brian Porras)雖然沒有直接參與謀殺，也同樣面臨一級謀殺罪。

調查人員表示，拉莫斯落網後坦承，因為考試成績不好被責罵，所以在床上用雙手花了30分鐘勒死母親，後來把遺體裝到家中貨車上，除了要求2名朋友幫忙埋屍，還讓對方把家中筆電、步槍和電玩等物品帶走，企圖營造家中遭搶匪闖入的假象。

警長奇伍德(Mike Chitwood)表示，被告是一名沒有靈魂、冷酷的人，且犯案後看起來完全沒有悔意，雖然其試圖以「遭到母親攻擊才會自衛」的說法脫罪，但是沒有任何證據顯示克萊凡格曾進行施虐。

本案9日再次開庭，原本一直否認指控的拉莫斯，由於被以成人身分控罪，為了減輕刑期終於認罪，希望能藉此換取45年刑期，而另外2名被告也被指控為成年人，罪成將面臨最高30年刑期，判決結果將於下月22日出爐。

▼少年竟然因為考試成績動手殺人。（圖／示意圖／視覺中國）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

帆布袋可愛到爆！鹹蔬餅解饞超療癒