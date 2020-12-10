　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

文／中央社

英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）經晚宴「坦率討論」卻無法縮減歧異後，雙方定13日就英國脫歐進行最終談判。

路透社報導，英國首相辦公室高層消息人士在聲明中指出：「雙方仍存在很大歧異，是否能縮減彼此差距仍不明朗。」

他表示，強生不希望「不去嘗試任何可能達成協議的路線」，因此兩人同意雙方的團隊未來幾天將進一步磋商。

范德賴恩也在另一項聲明中，贊同強生就這項會談的說法。

英國和歐盟同意，英國最終於1月1日脫離歐盟前能否達成協議，都將於本週末結束時做出決定。

▲▼歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5日針對英國脫歐，再度重申歐盟立場。（圖／路透）

▲歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透，下同）

長達5年的英國脫歐危機是否將以混亂的無協議為結尾，讓外界憂慮攀達高峰。

歐盟和英國原本將10日的會議作為打破談判僵局的機會，但雙方承認，貿易協議談不成的危險確實存在。

英國今年1月已正式脫離歐盟，但自此之後尚屬過渡期，英國仍繼續參與歐盟單一市場和關稅同盟，意味雙邊貿易、旅行和商業等規定維持不變。

然而，過渡期將於今年12月31日結束，屆時若無協議保障英國和歐盟每年規模約1兆美元的貿易免於關稅與配額措施，雙方企業都將受累。

▲▼英國與歐盟國旗。（圖／路透）

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」　身材差超大
快訊／雙和醫院副院長酒駕被抓　市民大道等紅燈睡著
Hebe掀戰華研「沉默1天開口了」！　鬆口41字惹心疼
男吸笑氣倒臥床邊亡　朋友開門一見嚇壞
打炒房再出招！政院拍板修正三法　實價登錄揭露完整門牌
「魔幻重慶」整社區蓋大佛脖上！住戶拆外牆驚呆千年歷史
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

姦殺少婦稱「精子讓人復活」！日殺人魔再審遭駁回...確定判死

超越911！美新冠單日3千死創新高　白宮建議開放國際客…CDC怒了

68歲男愛和年輕女交往！　16歲女友為了新歡把他分屍裝14塑膠袋

不死心！川普法律戰繼續打　17州支持德州訴訟「控選舉違憲」

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

24歲女泡澡觸電成蒼白裸屍　救護人員曝「這款iPhone」掉浴缸釀禍

英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

高中副校長約14歲女學生「床上授課」　下車秒被一群壯漢包圍

英國內政大臣會羅冠聰！　承諾「支持港人自由」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

姦殺少婦稱「精子讓人復活」！日殺人魔再審遭駁回...確定判死

超越911！美新冠單日3千死創新高　白宮建議開放國際客…CDC怒了

68歲男愛和年輕女交往！　16歲女友為了新歡把他分屍裝14塑膠袋

不死心！川普法律戰繼續打　17州支持德州訴訟「控選舉違憲」

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

24歲女泡澡觸電成蒼白裸屍　救護人員曝「這款iPhone」掉浴缸釀禍

英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

高中副校長約14歲女學生「床上授課」　下車秒被一群壯漢包圍

英國內政大臣會羅冠聰！　承諾「支持港人自由」

日職／丸佳浩4.5億日圓年薪不變　找到對付軟銀機密

4人同行送一客牛排　喜滋客牛排2人同行第2人也享半價

婆婆殷勤送補品　得知「還是女兒」秒變臉！她手術室爆哭：我是賤貨

陳智菡暗酸文總對青山宮遶境「神隱」　吳沛憶：讓人有甩鍋卸責感　

黃珊珊為萊豬再赴政院　蘇貞昌要各部會完整傾聽、謙卑面對

蔡英文：我樂見18歲公民權開始有進展　讓憲法、法律契合社會價值

獨／母女失蹤12年後曝光「生活受影響」連夜搬走　高雄社會局安置

黑貓躺上桌「麻將藏肉裡」害人沒碰到！　奴才笑：該摸牌還是摸牠

2021雙效益撐台股長多　投顧：看好這11項產業

健保調漲未定案！　被追問何時要送行政院...陳時中又笑了

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶

快訊／SpaceX「星艦」火箭爆炸「瞬間變火球」！

基地女兵慘被分屍　美軍懲處14軍官

浪犬摔進瀝青坑　身體淹沒80％

雙親來自台灣！她將成首位華裔美貿易代表

找到納粹沉船！可能裝有「琥珀宮」

24歲女泡澡滑iPhone觸電　慘成蒼白裸屍

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

德國新增590死　耶誕節後恐全國封城

快訊／川普政府調查杭特次子！

美財部最新制裁！劍指澳門黑幫頭目「崩牙駒」

更多熱門

相關新聞

習近平通話馬克宏　倡中法合作

習近平通話馬克宏　倡中法合作

中國正積極鞏固與歐盟國家的友邦關係。據《新華社》報導，中國國家主席習近平於9日晚間，和法國總統馬克宏通電話，雙方就下階段的中法合作達成多項共識，前者還提到，希望歐方實施積極的對華政策，透過共同努力，加快完成中歐投資協定談判。

英內政大臣會羅冠聰 承諾支持港人自由

英內政大臣會羅冠聰 承諾支持港人自由

記者舉報買凶…竟讓1.5萬km外夫妻逃死劫

記者舉報買凶…竟讓1.5萬km外夫妻逃死劫

情侶誘發育中少女「到府性教育」大玩多P

情侶誘發育中少女「到府性教育」大玩多P

老闆分紅376億元　74員工秒變富翁

老闆分紅376億元　74員工秒變富翁

關鍵字：

脫歐英國強生歐盟

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

真有外星人！美國保密協議簽下去了

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

20年租客離奇消失　房東驚見「噁爛鬼屋」

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

高國華婚變主因曝光！　陳子璇認：後悔離婚

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面