英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

文／中央社

英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）經晚宴「坦率討論」卻無法縮減歧異後，雙方定13日就英國脫歐進行最終談判。

路透社報導，英國首相辦公室高層消息人士在聲明中指出：「雙方仍存在很大歧異，是否能縮減彼此差距仍不明朗。」

他表示，強生不希望「不去嘗試任何可能達成協議的路線」，因此兩人同意雙方的團隊未來幾天將進一步磋商。

范德賴恩也在另一項聲明中，贊同強生就這項會談的說法。

英國和歐盟同意，英國最終於1月1日脫離歐盟前能否達成協議，都將於本週末結束時做出決定。

▲歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透，下同）

長達5年的英國脫歐危機是否將以混亂的無協議為結尾，讓外界憂慮攀達高峰。

歐盟和英國原本將10日的會議作為打破談判僵局的機會，但雙方承認，貿易協議談不成的危險確實存在。

英國今年1月已正式脫離歐盟，但自此之後尚屬過渡期，英國仍繼續參與歐盟單一市場和關稅同盟，意味雙邊貿易、旅行和商業等規定維持不變。

然而，過渡期將於今年12月31日結束，屆時若無協議保障英國和歐盟每年規模約1兆美元的貿易免於關稅與配額措施，雙方企業都將受累。

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