不死心！川普法律戰繼續打　17州支持德州訴訟「控選舉違憲」

▲儘管美國總務署和各州都已認證總統選舉結果,但川普仍無法接受自己敗選,頻頻提出訴訟,企圖逆轉結果。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國各州都已認證州內的總統選舉結果,而選舉人也將在14日投下選舉人票。不過,川普還在對選舉結果發起訴訟,指控民主黨在總統大選中有舞弊的行為。德州檢察長8日在最高法院提出訴訟挑戰大選結果,要求法院不計入4大搖擺州的選舉人票,這項訴訟最近獲得了密蘇里等17州的支持。

綜合福斯新聞和CNN等美媒報導,川普至今仍在毫無根據的情況下聲稱,民主黨操控了本屆選舉,並對選舉結果持懷疑態度,進而向法院提出訴訟,希望通過法律途徑推翻選舉結果。不過,他的要求慘遭多州和聯邦政府駁回。

No candidate has ever won both Florida and Ohio and lost. I won them both, by a lot! #SupremeCourt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

儘管如此,川普仍不肯接受自己敗選的結果,在當地時間9日發布推特帖文表示,「從來沒有候選人在拿下佛州和俄州之後還會輸掉大選的。我可是贏了那2個州,而且還是大勝!」、「我在所有的搖擺州中,都拿下比對手多出數以十萬計的合法選票。投票後的所有數據都顯示,我不可能輸掉選舉,除非結果早已被『預定』!」

We will soon be learning about the word “courage”, and saving our Country. I received hundreds of thousands of legal votes more, in all of the Swing States, than did my opponent. ALL Data taken after the vote says that it was impossible for me to lose, unless FIXED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 202



If somebody cheated in the Election, which the Democrats did, why wouldn’t the Election be immediately overturned? How can a Country be run like this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

他隨後也指出,「如果有人在選舉中作弊,而民主黨也確實這麼做了,那為什麼不立刻推翻選舉結果」,「在選舉日晚上10點,我們在賭盤中的勝率高達97%。」

At 10:00 P.M. on Election Evening, we were at 97% win with the so-called “bookies”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

川普的法律戰仍在進行中,德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)8日在最高法院提出訴訟挑戰大選結果,指控喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州變更投票規則程序的作法實屬違憲,要求上述4大搖擺州所擁有的62張選舉人票不予計數。

▲德州檢察長派克斯頓8日要求最高法院宣布,搖擺州所擁有的62張選舉人票不予計數。(圖/路透)

福斯新聞指出,密蘇里州總檢察長施密特(Eric Schmitt)最近與16個州一同向最高法院提交簡報,表示支持派克斯頓在德州的訴訟。施密特在一份聲明中指出,「無論在現在或是未來,選舉的公正性對於維持我們的國家,是至關重要的。我們必須保護我們的憲法,捍衛我們的自由,並確保所有選票都是公正的。」

▲密蘇里州總檢察長施密特與16個州支持德州的訴訟。(圖/達志影像/美聯社)

據悉,支持德州訴訟的17個州包括了密蘇里州、阿拉巴馬州、阿肯色州、佛州、印第安納州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州和西維吉尼亞州。

即使川普的法律戰仍未落幕,但美國法律規定,選舉人需要在今年12月14日代表各州投票,以讓這些選舉人票可以在1月6日的國會會議上被清點。有些州制定法律,試圖強制選舉人投票給該州的心儀人選,以避免所謂的「失信選舉人」逆轉選舉結果。今年夏天,最高法院裁定,州政府立下這樣的法律並不違憲。

►為川普拚了!德州檢察長告上最高法院 控4搖擺州違憲

►凍未條了!法律戰接連失利 川普直接告「拜登+賀錦麗」救選情

►團隊已掌握充足選舉舞弊證據 川普:有「大事」要發生了!

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢