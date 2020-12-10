川普前頭忙…梅蘭妮亞背後「已經在搬東西」　熟人曝：她只想回家

▲美國總統川普還在為翻轉選局努力，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）卻被爆料她其實「只想回家」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統川普從大選結束以來從不承認敗選，他的妻子、美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在公開場合也一向表示支持，然而，有媒體報導，其實梅蘭妮亞私底下的心情卻是「只想回家」，她正悄悄安排離開白宮後的事項，包含把一些物品從白宮分別運往紐約的川普大廈（Trump Tower）與佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）。

據CNN報導，在川普想盡辦法留在白宮的同時，一名熟知梅蘭妮亞心境的人士透露，梅蘭妮亞「只想回家」，而且對川普2024年可能在參選的勝選機「應該不會太順利」，甚至已經開始安排搬往佛州，包含幫14歲的小兒子拜倫（Barron Trump）轉學，以及打包白宮內的個人物品，思考哪些東西要送往川普大廈，哪些須運至佛州私人俱樂部「海湖莊園」。川普2017年入主白宮時聘僱的室內設計師，最近幾周也開始監督海湖莊園的粉刷與翻修。

▲據傳，梅蘭妮亞已經開始安排為小兒子拜倫（Barron Trump）轉學到佛州。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，梅蘭妮亞4月招攬共和黨全代會主席李凱利（Marcia Lee Kelly）至白宮東翼擔任無償顧問，韓裔出身的李凱利曾任職於白宮行政辦公室，因此她動用了在西翼與白宮預算管理局（Office of Management and Budget）的人脈，替梅蘭妮亞打聽「前第一夫人」是否如前總統的待遇一般，官方人事費與部分旅行開銷是由人民的稅收支付。然而，答案是除了前總統逝世後每年能領到2萬美元（約新台幣57萬元）的養老金外，前第一夫人「一毛都拿不到」。

報導稱，前總統歐巴馬與小布希的夫人都曾在離開華府後出版白宮憶錄，而且還非常暢銷。一位出版界人士透露，梅蘭妮亞也正在考慮自己是否也要出書，但可能不會是回憶錄，她傾向於以照片圖輯為主體的「咖啡桌邊書」（coffee table book），以簡介她擔任第一夫人期間的經歷。

▲據報導，若梅蘭妮亞從第一夫人的位子退下後，除非川普逝世，否則她的所有開銷將不會由納稅人支付。（圖／達志影像／美聯社）

然而，曾出版《海湖莊園：透視川普總統官邸內的權力大門》（Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace）一書的作者利默（Laurence Leamer）表示，川普一家未來搬到海湖莊園後的生活，可能不如想像中愜意，「感覺就像住在一家不錯的酒店，住一陣子還可以，但你能想像川普大半年都坐在那閒著嗎？很快就會感到被限制的。」何況，可能一天到晚都有俱樂部會員路過川普家門口，若他真的那麼富有，大可買下整座海湖莊園，改為私人住所。

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