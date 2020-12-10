義4歲男童「去年11月」染疫…病毒早就出現！　有人10月驗出抗體

▲目前所知「去年」染疫年紀最小的病患年僅4歲。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，各國起初將病毒發源地指向中國武漢，不過有一項最新研究指出，病毒去年9月就已經在義大利出現，目前所知「去年」染疫年紀最小的病患是一名年僅4歲的男童；還有其他人在去年10月初就驗出新冠抗體。

根據《每日郵報》報導，目前所知「去年」染疫年紀最小的病患，是一名住在米蘭年僅4歲的男童，且他從未有過出國紀錄。報導指出，男童去年11月21日因「呼吸道症狀和嘔吐」被送往急診，身體在12月1日出現疹子，接著在5日的喉嚨黏膜檢測中確診。

義大利國家癌症中心（Italy's National Cancer Institute）先前刊登在《新發傳染病》（Journal of Emerging Infectious Diseases）期刊的研究指出，義大利早在去年9月就出現新冠病毒。研究人員指出，從2019年9月至今年3月參與研究的受試者中，有數十人在2月前體內就出現抗體；還有至少4人在10月初就出現，這代表著他們最早在9月就染上新冠肺炎。

▲義大利目前共有177萬人確診、近6.2萬人死亡。（圖／路透）



研究人員指出，這種「長期未被發現」的傳播，可能有助於解釋為何2、3月疫情會在義大利爆發。除此之外，也有其他研究顯示，法國、巴西和美國在去年年底就曾出現新冠病毒。

時間回溯到2019年12月31日，世界衛生組織接獲通知，中國武漢有44人罹患不明肺炎，接著2020年1月5日世衛否認出現「人傳人」跡象，到了同月30日泰國、義大利陸續出現病例，在後續幾個星期內，新冠肺炎在歐洲大爆發，義大利在3月就有超過1.2萬人死亡。

根據約翰霍普金斯大學數據統計，目前疫情最嚴重的國家仍是美國，共有1583萬人確診、近29萬人死亡；其次是印度973萬人確診、14萬人死亡；第三是巴西，共有672萬人確診、近18萬人死亡。歐洲疫情最嚴重的則是法國，共有237萬人確診、5.6萬人死亡。

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