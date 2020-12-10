　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／翻攝自US-China Business Council）▲▼拜登將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／翻攝自US-China Business Council）

▲拜登將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／翻攝自US-China Business Council）

記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨籍總統當選人拜登正積極籌組內閣，有消息指出，他將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。雙親皆來自台灣的凱薩琳，現職為眾議院歲計委員會民主黨貿易顧問，在與川普政府協商新版「美墨加貿易協定」（USMCA）時扮演關鍵角色；若她成功出任，將成為首位華裔貿易代表。

根據《華爾街日報》報導，凱薩琳中文流利，且精通中國問題、外交經驗豐富，拜登選擇她出任貿易代表意味著，在承諾與盟友合作打擊中國的同時，也必須迅速著手解決懸而未決的貿易問題，以應對來自中國日益激烈的經濟競爭。

11月底時，就有部分民主黨國會議員聯名呼籲拜登，選擇凱薩琳作為新任貿易代表。凱薩琳在與川普政府協商新版「美墨加貿易協定」（USMCA）中的加強勞工相關規範時，扮演非常關鍵的角色。

現年45歲的凱薩琳畢業自耶魯大學和哈佛法學院，2007年加入美國貿易代表辦公室；2011年至2014年在美國貿易代表署（USTR）負責執行中國貿易相關事務，並向世界貿易組織（WTO）提出違反貿易規範的訴訟；2017年開始擔任眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）民主黨首席貿易顧問。

凱薩琳在今年8月的「美國進步中心」（Center for American Progress）論壇上提出不同於現任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發起的懲罰性關稅戰做法。她表示，川普政府一向「強硬對抗中國」，但這種關稅措施在很大程度上是防禦性質，而美國需要更好的進攻行動。

►美總統就職委員會「拒認拜登當選」！　明年1月宣誓大典恐生變
►美媒曝：拜登有意提名「同志市長」布塔朱吉　擔任下任駐中大使
►香港情況危及！拜登團隊首度表態：會幫受迫害者找到避風港

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
聯絡簿驚見「九柱」小小兵！鬼才爸爸神還原　家長們全跪了
3女迷戀幫逃亡　通緝犯籍斯瀚「高清無碼長相」曝光
快訊／驚世媳婦噴殺蟲劑虐殺97歲公公　二審逆轉判15年
3女接應逃亡通緝犯全紅粉知己　人夫看新聞才知綠了
快訊／高市議員韓賜村撞死人　判決結果出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

24歲女泡澡觸電成蒼白裸屍　救護人員曝「這款iPhone」掉浴缸釀禍

英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

高中副校長約14歲女學生「床上授課」　下車秒被一群壯漢包圍

英國內政大臣會羅冠聰！　承諾「支持港人自由」

疑中印衝突最新影片！解放軍持棍「奪佔5104高地」　印軍匆撤

快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！

美藥廠輝瑞爆疫苗數據遭駭！　「不法權限進入」歐洲藥管局

那指下挫243點！「紓困案遲滯」美股收黑　臉書被控壟斷跌得更重

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

奇景！內蒙神祕巨大冰盤漂河面　完美圓形「自體旋轉」宛如玉墜

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

24歲女泡澡觸電成蒼白裸屍　救護人員曝「這款iPhone」掉浴缸釀禍

英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

高中副校長約14歲女學生「床上授課」　下車秒被一群壯漢包圍

英國內政大臣會羅冠聰！　承諾「支持港人自由」

疑中印衝突最新影片！解放軍持棍「奪佔5104高地」　印軍匆撤

快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！

美藥廠輝瑞爆疫苗數據遭駭！　「不法權限進入」歐洲藥管局

那指下挫243點！「紓困案遲滯」美股收黑　臉書被控壟斷跌得更重

吃完瞬間超幸福！老饕推爆「1款泡麵」：價格公道還吃很飽

全聯1麵包打6折「4元就帶回家」　網讚爆超幸運：這原價也難買

災害防救業務年終檢討暨觀摩會　表揚推動防救災有功單位

宋兆文／近80億「野戰資通系統」軍售　提升戰場勝算

5分秒殺！全火鍋快閃店最後訂位時間曝　預計1/24舉行Bye Bye Sale

雨擋清運！台鐵東線「13號難通車」　林佳龍：將重新評估復駛時間

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

破解黑洞之謎　中國發射「極目」空間科學衛星

女生買新車「跟著女神這樣挑」！廖盈婷：想要可愛型就找這牌

洗衣店狂湧泡沫海！「中二中學生妹」驚人舉動　老闆讚：教育成功

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

快訊／SpaceX「星艦」火箭爆炸「瞬間變火球」！

基地女兵慘被分屍　美軍懲處14軍官

浪犬摔進瀝青坑　身體淹沒80％

找到納粹沉船！可能裝有「琥珀宮」

德國新增590死　耶誕節後恐全國封城

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

快訊／川普政府調查杭特次子！

美財部最新制裁！劍指澳門黑幫頭目「崩牙駒」

澳洲弗雷澤島遭惡火狂燒7周！居民急疏散

染疫第3天　川普私人律師朱利安尼將出院

美國賓州州長染疫

更多熱門

相關新聞

那指下挫243點！「紓困案遲滯」美股收黑

那指下挫243點！「紓困案遲滯」美股收黑

美國股市今天收低。投資人因經濟刺激方案談判進度遲滯感到灰心，而臉書（Facebook Inc）股價因反壟斷訴訟下跌，又加深跌勢。

美國賓州州長染疫

美國賓州州長染疫

快訊／川普政府調查杭特次子！

快訊／川普政府調查杭特次子！

和女友吵架離家　男遭森林野獸殺死

和女友吵架離家　男遭森林野獸殺死

美F-16戰機墜毀　飛行員生死不明

美F-16戰機墜毀　飛行員生死不明

關鍵字：

2020美國總統大選Katherine Tai民主黨拜登貿易代表北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

真有外星人！美國保密協議簽下去了

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

20年租客離奇消失　房東驚見「噁爛鬼屋」

高國華婚變主因曝光！　陳子璇認：後悔離婚

入冬最強！大雨彈再炸急凍變天

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面