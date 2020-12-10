雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

▲拜登將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／翻攝自US-China Business Council）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨籍總統當選人拜登正積極籌組內閣，有消息指出，他將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。雙親皆來自台灣的凱薩琳，現職為眾議院歲計委員會民主黨貿易顧問，在與川普政府協商新版「美墨加貿易協定」（USMCA）時扮演關鍵角色；若她成功出任，將成為首位華裔貿易代表。

根據《華爾街日報》報導，凱薩琳中文流利，且精通中國問題、外交經驗豐富，拜登選擇她出任貿易代表意味著，在承諾與盟友合作打擊中國的同時，也必須迅速著手解決懸而未決的貿易問題，以應對來自中國日益激烈的經濟競爭。

11月底時，就有部分民主黨國會議員聯名呼籲拜登，選擇凱薩琳作為新任貿易代表。凱薩琳在與川普政府協商新版「美墨加貿易協定」（USMCA）中的加強勞工相關規範時，扮演非常關鍵的角色。

現年45歲的凱薩琳畢業自耶魯大學和哈佛法學院，2007年加入美國貿易代表辦公室；2011年至2014年在美國貿易代表署（USTR）負責執行中國貿易相關事務，並向世界貿易組織（WTO）提出違反貿易規範的訴訟；2017年開始擔任眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）民主黨首席貿易顧問。

凱薩琳在今年8月的「美國進步中心」（Center for American Progress）論壇上提出不同於現任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發起的懲罰性關稅戰做法。她表示，川普政府一向「強硬對抗中國」，但這種關稅措施在很大程度上是防禦性質，而美國需要更好的進攻行動。

►美總統就職委員會「拒認拜登當選」！ 明年1月宣誓大典恐生變

►美媒曝：拜登有意提名「同志市長」布塔朱吉 擔任下任駐中大使

►香港情況危及！拜登團隊首度表態：會幫受迫害者找到避風港

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢