高中副校長約14歲女學生「床上授課」　下車秒被一群壯漢包圍

記者黃翊婷／綜合報導

在澳洲新南威爾斯州凱利維爾高中任職的副校長溫斯特，日前上網約14歲國中女學生「床上授課」，兩人聊過之後決定前往旅館開房間，沒想到他抵達約定地點後，不僅沒看到女學生的蹤影，還被大批壯漢警員包圍，當場被逮。

▲溫斯特上網約炮，卻約到警察。（圖／翻攝自推特／Damian Wanstall）

綜合澳洲媒體報導，47歲的溫斯特（Damian Wanstall）在網路刊登廣告，想找年輕人一起追求「刺激」，接著就與一名自稱14歲的國中女學生聊了起來，大談性事話題，最後相約一起開房間享樂；7日他依約抵達約會地點，沒想到一下車竟然衝出一群警察，這才知道原來「女學生」就是警員假扮的。

消息傳開後，當地民眾都很震驚，因為溫斯特是凱利維爾高中（Kellyville High School）的副校長，大家都很擔心是否有學生受害。據了解，溫斯特在事發之後已經遭到停職處分，校方後續也會對師生展開訪談調查以及提供諮詢服務。

▲有學生爆料溫斯特平時在校的言行談吐很奇怪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

有學生匿名向媒體爆料，對於副校長發生這樣的醜聞，大家其實並沒有感到很意外，畢竟他平時就經常說出一些不適當的話，例如誇讚學生很火辣、性感，要求擁抱或親吻臉頰，還會要求學生單獨前往他的辦公室，交談期間甚至會把門關起來。

新南威爾斯州教育部的官員對於學生的爆料感到很驚訝，強調目前正在全力調查此案，期間會與警方密切合作，如果有任何擔憂，歡迎老師或學生主動通報。