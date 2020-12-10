疑中印衝突最新影片！解放軍持棍「奪佔5104高地」　印軍匆撤

記者張靖榕／綜合外電報導

中印今年夏天在邊境拉達克加萬谷（Galwan Valley）發生流血死亡衝突，雙方冷冰器盡出，甚至對空鳴槍。本月中國社群網站微博開始流傳一段衝突畫面，當中解放軍持棍盾挾人數優勢攻上高地，將人數劣勢的印軍逼退撤離。儘管影片中實際為哪兩方部隊，以及時間地點為何尚不清楚，仍吸引許多中國網友叫好。

▲解放軍利用人數與武器壓制印軍。（圖／翻攝自微博「茂哥日記的微博視頻」）

微博流傳的影片名為「成功奪占5104高地」，影片經過簡單剪輯，片長20秒。畫面開始角度是由下往上，一群人數明顯居多、疑似解放軍的持棍盾部隊正試圖攻頂，在頂上的軍隊則尋找手掌大的石塊向下投擲，雙方飛石你來我往。

另一側也有解放軍的攻頂部隊，眼看密密麻麻的人就要擠上高地，原先還在扔石頭的印軍立刻從另一邊坡倉皇撤退。影片到了13秒處，疑似解放軍已攻頂成功，由上而下拍著正在撤離的幾十人印軍部隊，背後傳來解放軍的歡呼聲。

▲疑似印軍撤離畫面。（圖／翻攝自微博「茂哥日記的微博視頻」）

由於影片為附上時間、地點的資訊，也未有相關明確的物件能簡單證明，而且中印雙方對此影片均沒有評論，目前尚未能清楚實際情況。

中印邊境衝突自今年夏天再起，6月更發生解放軍持致命狼牙棒夜襲印軍事件，造成至少20名印軍死亡，其中不乏士官與校級人物，解方軍則不願公開死傷，但這已是中印45年來最嚴重的衝突，後續也發生45年來第一次鳴槍的緊張情況。