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快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！

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記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX，於美東時間9日迎來受挫消息，原定8日試飛的「星艦」（Starship）火箭在因技術問題「自動終止」試飛後，9日重啟試飛，卻在降落時發生大爆炸，整個「星艦」立刻陷入火海，變成一團火球。

綜合外電報導，編號「SN8」的「星艦」9日進行高空試飛，在幾近完美地執行前90%的測試後，於降落時突然從底部發生爆炸，進而波及到整艘火箭，直播影片畫面從原先藍天、沙地、火箭，頓時變成一片紅黃色，火箭碎片四散噴飛。

▲▼快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！。（圖／翻攝自推特）

▲▼「星艦」火箭進行測試，在已完成90%的試飛後，落地那刻卻突然發生大爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲▼快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！。（圖／翻攝自推特）

試飛地點位於德州的博卡奇卡（Boca Chica），「星艦」火箭為兩級入軌超重型運載火箭，由第一級的「超重」推進器（Super Heavy）與第二級的「星艦」。先前5次的空低空試飛皆相當成功；此次則是第一次進行高空試飛，為了未來將人與100噸的貨物送上火星與月球的太空任務進行測試。

本次測試的「SN8」機型是首次裝上鼻錐、機體襟翼與三具猛禽火箭發動機的版本，此次測試全新的翻轉著陸步驟，前半段完成度相當高，但在觸地時發生大爆炸，畫面就在Space X的YouTube LIVE 直播上放送。

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