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美國賓州州長染疫！　在家隔離「症狀曝光」

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▲▼美國賓夕法尼亞州民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓州州長沃爾夫染疫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社賓州哈立斯堡9日綜合外電報導

美國賓夕法尼亞州民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）因確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），現正進行居家隔離。

目前為第2任期的沃爾夫說，他是在昨天例行性篩檢時發現確診。

沃爾夫透過聲明表示：「我沒有症狀，感覺良好。」「我遵照美國疾病管制暨預防中心（CDC）和衛生部的方針。」

沃爾夫說，州長夫人佛蘭契斯（Frances Wolf）也接受檢測，但尚未收到篩檢結果。兩人都在家隔離。

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