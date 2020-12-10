浪犬摔進「黏稠瀝青坑」！身體淹沒80％哀嚎求救　模樣人心碎

▲狗狗陷入瀝青，救難人員急調怪手救援。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國那空那育府（Nakhon Nayok或稱坤西育府）6日發生一起意外，當地一隻流浪狗在奔跑時不慎掉入呈液體狀的瀝青坑中，身體幾乎四分之三都被黏稠的瀝青覆蓋，露出僅剩下的頭部不斷大口呼吸、哀嚎求救。所幸當時剛好有一名路人經過，看見後立刻通報警消及工地人員處理，才讓狗狗平安脫困並保住一命。

綜合媒體報導，事件發生於那空那育府一處工業區，當地工人會隨棄傾倒修路剩餘或廢棄的瀝青，有一隻米黃色的流浪狗6日在奔跑時就衝入瀝青坑，全身遭到液體狀的黏稠瀝青覆蓋並逐漸往下沉。影片中可以看見，狗狗僅露出三分之二個頭部，身體僅剩下側身小部分及尾巴，讓人看了相當不捨。

所幸當時剛好有一名村民拜斯里（Supatra Baisri）路過，看見狗狗情況後立刻打電話通報警消及工地人員。救難人員趕到後，怕使用人力去拉，會導致人也陷進去，就找來怪手把狗狗從瀝青中挖出。

報導指稱，救難人員救出狗狗後，先用化學藥劑清除瀝青，再送往附近獸醫院治療，狗狗康復後也被拜斯里領養，取名為馬利（Mali）。負責治療獸醫師表示，這隻狗狗真的很幸運，如果「當天」沒有人發現，狗狗幾乎是必死無疑。

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