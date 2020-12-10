波羅的海下找到納粹沉船！　可能裝有二戰寶藏「琥珀宮」

▲重建後的琥珀宮。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

價值超過3.5億英鎊（約新台幣133億元）、曾被稱作「世界第八大奇蹟」的琥珀宮，在二戰時期被德軍佔據並被拆建運回德國，之後卻離奇消失。不過，波蘭的潛水團隊先前於波羅的海某處，發現二戰時被擊沉納粹德國軍艦「卡爾斯魯厄」（Karlsruhe），研究員懷疑艦上可能藏有人類的絕世珍寶琥珀宮。

琥珀宮位於俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）附近，於1716年由德國贈送給俄羅斯的禮物，其建築為琥珀與黃金所打造，其面積約55平方公尺，共有12塊護壁鑲板和12個柱腳，總重至少達6噸，全都由當時比黃金還貴12倍的琥珀建成，其極度奢華與高貴的形象，在18至20世紀間一度被稱作「世界第八大奇蹟」。

然而在二戰期間，琥珀宮被德軍佔據，更被拆卸運回德國。但令人不解的是，二戰結束後琥珀宮竟不翼而飛，有歷史學家認為琥珀宮毀於戰爭，但也有人堅信，德國人將琥珀宮安置於某處確保其安全性，目前已成為20世紀最著名的懸案之一。

代號為「Baltictech Group」的潛水團隊，近年來在波羅的海各處尋找著那些深藏海底的寶藏，以及更多未被發掘的故事和歷史。由於二戰時期，不少德國軍艦在該海域被盟軍艦艇擊沉，很多船上可能藏有納粹匆忙想運走的珍寶，如今可能還藏於軍艦的船殼裡。

最近被發現的「卡爾斯魯厄」殘骸中，有軍用車輛﹑瓷器及眾多裝有未知物品的箱子，研究人員懷疑可能是琥珀宮的拆件。據悉，1945年載有1,083名難民和36萬公斤貨物的「卡爾斯魯厄」，返回途中遭到盟軍潛艇「逃學號」的2枚魚雷擊中，當時沉沒於波羅的海海域。

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