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惡火狂燒7周！澳洲弗雷澤島被燒8萬公頃...消防急要求居民疏散

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▲▼澳洲昆士蘭州費沙島（Fraser Island）森林大火持續7周仍未撲滅。（圖／路透）

▲澳洲昆士蘭州費沙島（Fraser Island）森林大火持續7周仍未撲滅。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

1992年被列為世界遺產之一的澳洲昆士蘭州弗雷澤島（Fraser Island），自10月以來已連續7周發生森林火災，至今仍未撲滅。儘管當地消防已投放超過100萬升的水和阻燃劑，但火勢仍持續擴大到附近的小鎮，因此向居民發出立即疏散的警告。

綜合媒體報導，弗雷澤島10月中旬便發生森林火災，至今已燒毀少說82,000公頃的土地，大火目前已逼近當地小鎮快樂谷（Happy Valley），消防員呼籲民眾盡快撤離，並坦言他們即將無法阻止火勢蔓延。

▲▼澳洲昆士蘭州費沙島（Fraser Island）森林大火持續7周仍未撲滅。（圖／路透）

全球最大沙島為澳洲昆士蘭州弗雷澤島（Fraser Island），全島面積大約為1840平方公里，1992年曾被聯合國教科文組織和世界遺產委員會列入世界遺產名錄，島上擁有100多個淡水湖，生長沙地上的熱帶雨林奇觀，只有在弗雷澤島能見到。

▲▼澳洲費沙島（Fraser Island）正發生山火。（圖／翻攝Google Maps）

▲澳洲費沙島（Fraser Island）正發生山火。（圖／翻攝Google Maps）

儘管是純沙之島，弗雷澤島的中央卻如沙漠奇蹟般，生出一座茂密的綠洲叢林，秘密就在地底下，沙子吸收了大量水分後，使得樹木的根能緊緊抓牢，雨林當中，更棲息著許多珍貴野生動物，光是鳥類就多達340種，還出現澳洲國寶袋鼠的蹤跡。 

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