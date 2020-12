惡火狂燒7周！澳洲弗雷澤島被燒8萬公頃...消防急要求居民疏散

▲澳洲昆士蘭州費沙島(Fraser Island)森林大火持續7周仍未撲滅。(圖/路透,下同)



記者邱茀濱/綜合報導

1992年被列為世界遺產之一的澳洲昆士蘭州弗雷澤島(Fraser Island),自10月以來已連續7周發生森林火災,至今仍未撲滅。儘管當地消防已投放超過100萬升的水和阻燃劑,但火勢仍持續擴大到附近的小鎮,因此向居民發出立即疏散的警告。

綜合媒體報導,弗雷澤島10月中旬便發生森林火災,至今已燒毀少說82,000公頃的土地,大火目前已逼近當地小鎮快樂谷(Happy Valley),消防員呼籲民眾盡快撤離,並坦言他們即將無法阻止火勢蔓延。

全球最大沙島為澳洲昆士蘭州弗雷澤島(Fraser Island),全島面積大約為1840平方公里,1992年曾被聯合國教科文組織和世界遺產委員會列入世界遺產名錄,島上擁有100多個淡水湖,生長沙地上的熱帶雨林奇觀,只有在弗雷澤島能見到。

▲澳洲費沙島(Fraser Island)正發生山火。(圖/翻攝Google Maps)



儘管是純沙之島,弗雷澤島的中央卻如沙漠奇蹟般,生出一座茂密的綠洲叢林,秘密就在地底下,沙子吸收了大量水分後,使得樹木的根能緊緊抓牢,雨林當中,更棲息著許多珍貴野生動物,光是鳥類就多達340種,還出現澳洲國寶袋鼠的蹤跡。

Aircraft have dropped more than 1.86 million litres of combined suppressants on K’gari (Fraser Island) since Saturday, with 345,000 litres used on Wednesday alone. Seventeen aircraft, including the Large Aerial Tanker (LAT), are continuing to respond today.



???? Thurs 3 December pic.twitter.com/EZtRb8jf2S