記者舉報有人買凶！　距離1.5萬km老夫妻「意外逃死」主使竟是她

▲英國一名記者向警察舉報網路買凶謀殺案，意外讓澳洲一對商人夫妻逃過死劫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

一名在英國廣播公司（BBC）工作的記者日前舉報，自己偶然發現有人在網路上花錢買凶，要殺掉住在澳洲的2個人。警方循線調查後發現，這2名目標是坎培拉（Canberra）著名的商人夫妻，而幕後主使者竟是他們的26歲女兒，但其實這只是一場騙局，根本沒有所謂的「殺手」。目前警方已將買凶女子逮捕，並還押候審。

根據英國《衛報》報導，去年10月一名在BBC委製的This is Novel公司工作的記者進行暗網（dark web）系列調查時，竟偶然發現了有人在網路上花錢謀殺2名澳洲人的證據，遂向警方舉報這件謀殺案。警方調查後指出，幕後主使者是住在澳洲首都坎培拉的26歲女子，令人驚訝的是，她不惜與殺手以2萬美元（約新台幣57萬元）的高價談成條件，要殺的竟是自己的雙親。

警方指出，這對夫妻是坎培拉當地著名的商人，事前完全不知道女兒動了弑親的念頭，但了解事情之後感到非常震驚，也擔憂女兒的精神狀態，「夫妻倆全力配合我們提供訊息，以便調查盡快得到結論。」據了解，這名女子在被逮捕之前，已經支付了6000美元（約新台幣17.1萬元）的頭款，殊不知，這完全是對方設下的一個騙局，所謂的「殺手」根本只是個騙子。

報導指出，警方採取措施確保了這對夫妻的人身安全後，再追蹤女兒的網路活動以及從銀行交易紀錄中採證，終於拿到搜查令，於6日前往這戶人家將她逮捕，並繳獲了作案用的電腦。這名買凶女子已在8日第一次出庭，現面臨2項謀殺未遂、2項煽動謀殺、竊盜與涉及暗網犯罪的指控，由於並未申請假釋，目前已被還押候審。買凶的連絡網站已經關閉，為了保護當事人夫妻倆，嫌犯的身份將不會公開。

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