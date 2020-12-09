快訊／美F-16戰機驚傳墜毀！飛行員生死未卜　當局徹夜搜救

記者詹雅婷／編譯

美國威斯康辛空軍國民兵（Air National Guard）一架F-16戰機8日晚間8時驚傳墜毀，失事地點位在密西根州上半島（Upper Peninsula），飛行員生死未卜。現已知該架戰機當時是在執行例行性訓練任務，機上僅載飛行員一人。緊急救援人員獲報後已趕往現場，連夜搜救。

▲威斯康辛空軍國民兵的F-16戰機在密西根州墜毀。（圖／翻攝自Facebook／115th Fighter Wing）

美國媒體Mlive報導，戰機失事地點就位在上半島北部的花園半島（Garden Peninsula），國家森林局人員已於8日晚間與當地政府機構劃設搜救區，執行救援任務。當局現已與軍方取得聯繫，依據未經證實消息，相關單位已鎖定飛行員可能彈射逃生的區域。

根據威斯康辛空軍國民兵稍早在臉書公布的消息，發生事故的戰機當時正在執行例行訓練任務，機上載著一名飛行員，緊急救援人員已經抵達現場，「（戰機）墜毀原因及飛行員狀況目前都有待確認，相關調查進行中。」

An F-16 Fighting Falcon assigned to the Wisconsin Air National Guard's 115th Fighter Wing at Truax Field Air National... 由 115th Fighter Wing 發佈於 2020年12月8日 星期二

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