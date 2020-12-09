淫魔趙斗淳將出獄！韓政府急推「安心鈴」撫民心...輕按能報警

▲京畿道研發「安心鈴」，只要按下按鈕，就能及時報警。（圖／京畿道廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓窮凶惡極的「淫魔」趙斗淳（조두순）曾以極端血腥、慘烈的方式在教會廁所性侵年僅8歲的女童，先前還有高達17項的殺人、性侵前科，如今卻即將於12日提早刑滿出獄，令京畿道安山市的居民、地方媽媽們極度惶恐不安。

為了安撫市民們處於極度不安的心靈，安山市府決定公開快速防狼性侵的神祕小道具，一旦慘遭不測，就算不與網路與智慧型手機連接，只要輕輕一按，警方就能掌握被害者的定位，即時趕去救援！

根據《韓聯社》報導，京畿道與經濟科學振興院聯合研發出一款供家庭使用的Beacon，將之稱為「安心鈴」（안심벨），是一款利用藍芽技術進行精準定位，如同一座發射訊號的燈塔，持有者無須設置網路、也無須連結智慧型手機，遭遇不測時僅需輕輕一按，便能直接連結112報案系統，馬上通知鄰近警方。

京畿道廳今（9）日與安山市府、安山檀園警察署簽約，計畫讓當地能普及使用該款安心鈴，目前計畫優先提供單身、女性、老年人家庭等3000多戶優先使用。

該款安心鈴須裝上2顆AA電池（3號電池），若電力耗盡或機器發生故障，則中央管理系統會自動掌握，並且主動發送通知給使用者。

京畿道廳相關人士表示，「知名性侵犯趙斗淳出獄在即，在討論相關應對政策時，我們決定將安山市指定為優先使用安心鈴的地區，目前也與水原市仁溪洞等其他地方政府討論相關試營運計畫。」

一旦安心鈴結束試營運，將以一顆15000韓元（約新台幣390元）的價格在市面上販售。

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