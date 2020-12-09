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俄疫苗接種後「42天」不能喝酒！戰鬥民族哭了　官方：須等到生效

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▲▼俄羅斯民眾開始施打「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。（圖／路透）

▲俄羅斯民眾開始施打「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

在總統普丁的指令之下，俄羅斯於上周末開始施打該國自行研發的「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。當地官員也警告施打完疫苗的民眾，必須遵守「兩個月不喝酒」的規定，讓疫苗能夠完全生效；而這對每年平均消費15公升酒類的俄國人來說，可能會非常地痛苦。

根據《莫斯科時報》與《塔斯新聞社》報導，俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）表示，民眾在施打完「史普尼克V」疫苗後，必須在效果出現前的42天內遵守額外的預防措施，「必須避免去擁擠的地方、配戴口罩、使用消毒液、減少與人接觸，並避免飲酒或服用抑制免疫藥物。」

▲▼俄羅斯民眾開始施打「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。（圖／路透）

▲俄羅斯自行研發的「史普尼克V」疫苗有效性高達95%。（圖／路透）

俄羅斯消費者安全監管機構（Rospotrebnadzor）負責人安娜（Anna Popova）也說，「這（酒）對身體來說是種負擔，如果我們想保持健康，並產生強烈免疫反應，就不要喝酒。」根據世界衛生組織統計，俄羅斯是全球第4大酒精消費國，每人每年平均消費15公升酒類。

根據俄國政府數據，「史普尼克V」疫苗有效性高達95%，防護力堪比其他國際廠商的疫苗，現階段已生產超過200萬劑，在第一批優先名單的教師與醫師中，估算已有10萬人接種。目前俄羅斯有紀錄的確診數超過240萬例，死亡數超過4.2萬人。

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