美總統就職委員會「拒認拜登當選」！　明年1月宣誓大典恐生變

▲美國民主黨總統當選人拜登的就職典禮籌備確認案，遭到國會特別聯合委員會否決。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國國會轄下4年特設一次的總統就職典禮聯合委員會（JCCIC）8日舉行投票，決議是否承認拜登、賀錦麗為當選人，會中民主黨與共和黨的議員分別投出反對、贊成各達3票，形成了僵局，導致拜登1月就職典禮的籌備議案因此無法通過。

根據CBS報導，由眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）提出的「當選總統拜登的就職典禮準備確認案」，於8日在JCCIC展開投票，其中包含霍爺爾自己、民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar）都投下了贊成票。

然而，同為JCCIC成員的參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）與共和黨籍參議員布倫特（Roy Blunt）則投出反對票，造成正反票數打平的僵局，也使確認案無法順利通過。布倫特表示，搶在選舉程序之前就決定為誰舉行就職典禮並非JCCIC的職責，在全球疫情下正面臨著就職儀式的安全上的挑戰，希望JCCIC成員能夠秉持兩黨合作的傳統精神，完成手上的任務。

民主黨領袖霍耶爾會後發表的聲明中斥責，共和黨人拒絕接受選舉結果，拒絕承認拜登與賀錦麗為下任正副總統的程度「令人震驚」，他們不斷地順從川普總統在選後的大發脾氣，「不僅威脅民主，也破壞人們對美國選舉制度的信心。」由拜登與賀錦麗組成的總統就職委員會（PIC）通訊主任托巴兒（Pili Tobar）則表示，未來幾周PIC將與JCCIC密切合作。

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