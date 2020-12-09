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郵輪復航中招！海洋量子號83歲翁確診新冠　緊急返航回新加坡

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文／中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電

新加坡疫情趨穩之際試行郵輪「海上漫遊」計畫。不過，今天傳出皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號（Quantum of the Seas）一名乘客確診新冠肺炎，遊輪提前一天返回新加坡。

▲▼ 皇家加勒比國際郵輪「海洋量子號」（Quantum of the Seas）9日緊急返抵新加坡。（圖／路透）

▲皇家加勒比國際郵輪「海洋量子號」一名乘客確診新冠肺炎，原訂4天的行程提前1天返回新加坡。（圖／路透，下同）

「海峽時報」（The Straits Times）報導，由於海洋量子號船上一名乘客確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），原訂4天的行程提前1天返航，郵輪今早8時10分左右返抵新加坡。

這名確診者是一名83歲的新加坡公民。海洋量子號船上共有1680名乘客及1148名船員。

新加坡旅遊局一名官員指出，這名乘客向船上醫護中心回報腹瀉的問題，隨後依據船上安全準則接受強制病毒檢測。這名乘客上船前的病毒檢測呈陰性。

▲▼ 皇家加勒比國際郵輪「海洋量子號」（Quantum of the Seas）9日緊急返抵新加坡。（圖／路透）

海洋量子號抵達新加坡時，船長透過船上廣播表示：「重要的是，你們知道你們在船上是安全的，我們有良好的計畫確保你們的健康、安全及舒適」。

新加坡旅遊局官員指出，海洋量子號船上一名乘客確診後立即被隔離，船上也啟動應變計畫，包括立即隔離密切接觸者及清潔郵輪。所有密切接觸者的病毒檢測都呈陰性。

這名官員說，所有乘客上船前都已接受病毒篩檢，航程中也實施嚴格的衛生及安全措施。

一名船上乘客表示，船上的情況井然有序，「我們被告知要待在房間裡，等候進一步指示。熱騰騰的早餐及水送到每個房間」。

皇家加勒比國際郵輪一名亞太區主管說，與確診者沒有密切接觸的人將獲准下船，但需要接受快速抗原篩檢後才能回家。

▲▼ 皇家加勒比國際郵輪「海洋量子號」（Quantum of the Seas）9日緊急返抵新加坡。（圖／路透）

根據新加坡衛生部發給船上乘客的健康指示，與確診者有密切接觸的人將進行隔離或健康監測，其他乘客下船後須留意自身健康狀況14天，之後還要接受拭子檢測。這段期間內仍可照常活動，包括上班、上學。

為配合新加坡逐步恢復經濟活動，星國旅遊局日前宣布，11月起有2艘郵輪試行安全郵輪計畫，參與試行計畫的郵輪只能航行一圈，除新加坡以外，不能停靠其他港口。郵輪可容納的乘客量最多只能是原本的一半，乘客也僅限新加坡居民。

獲准參與試行計畫的郵輪包括雲頂郵輪集團的世界夢號（World Dream）及皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號。

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