「聖誕老人」也要政治正確！男童想要玩具槍遭拒　母哄不住怒轟

▲芝加哥一名「政治正確」的聖誕老人拒絕送玩具槍給小男孩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國芝加哥一家商場的聖誕老人因為過於「政治正確」引來網友熱議。一名母親7日在臉書上發佈影片表示，兒子邁克（Michael）在哈林歐文購物中心（Harlem Irving Plaza）遇到商場的聖誕老人，便上前向他要一把玩具槍作為聖誕禮物。豈料，這名聖誕老人卻狠心地拒絕了他，讓男孩傷心得痛哭流涕。

綜合《紐約郵報》和《The Hill》報導，從影片可見，邁克在遇到聖誕老人時雖然表現得十分靦腆，但還是在聖誕老人詢問他要什麼禮物時，語帶期待地向其要了一把玩具槍。豈料，這位聖誕老人卻十分「政治正確」地拒絕了他。

聖誕老人表示，「我不能給你一把玩具槍，如果你的爸爸想送你一把槍，那很好，但我不行。這裡有些其他的禮物，樂高、自行車、小汽車，你還想要點什麼？」儘管聖誕老人給了邁克其他的選項，但小邁克的臉已經垮了下來，他強忍著淚沉默不語，直到在身旁的母親上前安慰他時，他才用雙手蒙著臉嚎啕大哭。

邁克的母親在臉書帖文表示，「這是邁克爾第一次興奮地想去見聖誕老人。它本應該是神奇的一次際遇，但我不得不看著我可愛的兒子強忍眼淚，因為這位聖誕老人基於自己的道德信念，拒絕了他。」她補充，「我被迫向邁克解釋，這個聖誕老人只是個幫手，不是真的聖誕老人，然後快速地帶他離開現場。」

▲商場後來送來一個玩具槍給邁克，讓他喜出望外。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這個影片在上傳到臉書後被迅速傳播，支持槍支合法化的人士紛紛譴責這位聖誕老人的舉動「是在展示其政治立場」。商場在看到邁克母親的帖文後，迅速地向這對母子道歉，並給了邁克一個新的驚喜，讓另一個「真的」聖誕老人送了他一把玩具槍。

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