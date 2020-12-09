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美媒曝：拜登有意提名「同志市長」布塔朱吉　擔任下任駐中大使

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▲▼印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國媒體最新消息指出，民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）有意提名印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉擔任駐中國大使。在此之前他曾是美國駐聯合國大使的熱門人選。

根據《Axios》報導，拜登有意提名曾參加過民主黨總統初選的布塔朱吉（Pete Buttigieg）出任駐中國大使。拜登先前公開談到布塔朱吉時曾表示，「我想我從未這樣說過，但他讓我想起我的兒子博（Beau Biden），我知道這對大多數的人來說意義不大，但對於我來說，是我能給予任何男人女人的最高讚美。」

現年38歲的布塔朱吉擁有哈佛大學與牛津大學學者背景，2011年以29歲之姿當選家鄉南本德市長，也成為美國10萬人口以上城市中最年輕的市長；他在2014年到阿富汗擔任軍事情報官員，退役後於2015年公開同志身分，並在2018年與丈夫結婚。

《Axios》指出，在拜登以「有色人種與性別」為選閣標準後，布塔朱吉的去向一直是眾人關注的焦點，他身兼退伍軍人和同志的身分，得到許多關注與支持，就算本屆初選落敗，也還是被認為會繼續朝著總統之路邁進。

布塔朱吉已向拜登過渡團隊表示，他有興趣的是外交政策和國家安全領域，因此先前他也是駐聯合國大使的熱門人選。

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