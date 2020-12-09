美化工廠深夜爆炸陷火海！威力傳16km外　當局急下令就地避難

▲卡諾瓦郡郡長透露，「我們至少遇到一次以上嚴重爆炸事件，引發大火。」（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國西維吉尼亞州一間化工廠附近8日晚間10時許爆炸起火，此次事件是否為廠內化學物質引起仍有待確認，但已知當局下令廠區附近約3.2公里的居民待在室內就地避難，關閉多所學校。最新消息指出，事故爆炸威力就連16公里外都能感覺到，是否有人受傷尚待釐清。

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綜合美聯社等美媒報導，事發於8日晚間10時2分，科慕公司（Chemours，前身為杜邦公司Dupont）在當地化工廠附近地區發生爆炸。目前周邊道路已被封鎖。卡諾瓦郡郡長卡伯（Kent Carper）向媒體透露，「我們至少遇到一次以上嚴重爆炸事件，釀成廠區大火。」

依據警方消息，當局已下令就地避難，範圍涵蓋廠區周邊3.2公里，同時要求卡諾瓦郡多所學校關閉。科慕公司稍早已透過聲明證實爆炸事故，強調救援人員已抵達現場控制火勢。