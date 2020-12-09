俄國軍事基地遭闖！「末日軍機設備被盜」竟無人察覺　機密恐洩漏

▲俄羅斯伊爾-80的通訊設備傳遭竊。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯一架在核戰中，用於部隊指揮與聯繫的軍機伊爾-80（Ilyushin-80），最近在羅斯托夫州的一個機場進行維修時，被一群「身份不明」的竊賊盯上，機上無線電通訊設備遭竊，而這期間居然沒有任何一位俄軍或工程人員發現異常。伊爾-80機上的一切設備都屬高度機密，因此失竊的設備是否會洩漏機密仍未知。

綜合俄羅斯衛星通訊社和《衛報》報導，竊賊在闖入軍事基地後，撬開了這架被稱為「核戰中的飛行總參謀部」軍機，偷走39台無線電設備，不過當局目前尚未抓獲竊賊。內政部官員證實了「飛機遭竊」的消息，但他們並未具體說明是遭竊的是哪架飛機。俄羅斯電視臺Ren-TV報導，警方在現場發現了鞋子和指紋。

伊爾-80是從伊爾-86軍機改造而成的特種軍機，俄羅斯空軍一共有4架這種飛機，它和美國的波音E-4、波音E-6B一樣，都屬於「末日軍機」。這些飛機擁有專門的通信設備，一旦核戰爆發，它將背起保護普丁人身安全，並讓俄羅斯高層、導彈部隊和彈道導彈戰略核潛艇之間維持聯繫的重則大任，必要時，它還可以發動核彈襲擊。

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