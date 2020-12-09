日皇后雅子57歲生日　談新冠肆虐致敬醫療人員：2020是心痛的一年

▲日本皇室皇后雅子。（圖／路透）

文／中央社東京9日綜合外電報導

今天是日本皇室皇后雅子57歲生日，她透過文章傳達想法，表示今年世界遭受新冠肺炎襲擊，是令人非常心痛的一年，她並向不分晝夜忙碌的醫療人員表示敬意。

日本放送協會（NHK）報導，雅子在文章一開頭就提到，今年特別感受到生命的重要性，沒有想到全世界都遭受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）這樣的重大災難，是令人非常心痛的一年。

雅子表示，她對於不分晝夜盡力服務的醫療人員，由衷地感到敬意與感謝；對於許多遇到經營困難與失業等狀況的人們，也感到非常難過。她衷心希望大家心連心，不忘為彼此著想，向遇到困難的人伸出援手，一起合力度過這場試煉。

雅子也提及，今年7月熊本縣一帶發生豪雨，造成多人罹難，且多為身障或高齡人士，她感到很難過遺憾。

另外，對於雅子罹患適應障礙症尚未痊癒，宮內廳的醫師團表示，雅子仍在恢復的過程中，健康情形有些起伏，因此重大的活動與活動要持續進行的情況下，會有些疲勞。

宮內廳也公布了一段雅子與日皇德仁的影片，兩人在赤坂御所中，雅子拿著今年養的蠶所結的繭，帶著笑容與德仁談話。

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