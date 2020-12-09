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為了川普拚了！德州檢察長告上最高法院　控4搖擺州違憲

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普持續陣營持續發動法律戰，德州檢察長8日在最高法院提出訴訟挑戰大選結果，指控喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州在新冠疫情期間變更投票規則程序的作法實屬違憲，要求上述4大搖擺州所擁有的62張選舉人票不予計數。

綜合福斯新聞、衛報報導，川普2016年成功拿下喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州登上總統大位，但今年選情失利，上述4州全數宣布拜登勝選，讓共和黨陣營迄今焦頭爛額，試圖在選後一個多月的今日採取法律行動推翻結果。

德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）8日指出，喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州政府官員們以新冠疫情為由，透過行政命令等方式修改選舉法規，導致州內各郡投票規則程序存在差異，違反憲法的「平等保護條款」（Equal Protection Clause），且發放大量郵寄選票，未能避免郵寄投票不遭舞弊。

▲▼ 美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。（圖／路透）

▲ 美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。（圖／路透）

訴訟狀稱，4大州所發生的嚴重且違憲違規行為，違反「選舉人條款」（Electors Clause）及美國憲法第14條修正案，要求最高法院宣布這些州所擁有的62張選舉人票不予計數，同時要求延後12月14日選舉人團投票的最後期限。

一旦大法官認同德州，決定4州選舉人票不予計數，那拜登擁有的選舉人票就會從現階段的306票大幅降至244票，儘管仍比川普232票還多，但並未達到入主白宮門檻的270票。

依據規定，各州之間的糾紛管轄權在於最高法院，而如今的最高院以保守派6比3佔多數優勢，但沒有義務審理此案。許多美國官員此前都曾表示，本屆總統大選是歷年來最安全的一次選舉；喬治城大學法學院教授史密斯（Paul Smith）則認為，德州此次提出的訴訟沒有合法依據。

►凍未條了！法律戰接連失利　川普直接告「拜登＋賀錦麗」救選情
►川普欽點情報首長「拒認將有拜登政府」　嗆：到時再看是誰上位！
►團隊已掌握充足選舉舞弊證據　川普：有「大事」要發生了！

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