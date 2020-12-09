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17歲嫩媽「鼻頭長痘」…擠完腫起擴散全臉！　鼻樑臉頰全變形

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記者張方瑀／綜合外電報導

菲律賓一名年僅17歲的小媽媽在生下孩子後，鼻子突然長出一顆「痘痘」，她按照過去的經驗動手擠了一下，結果不但擠不出來，過幾天之後開始劇烈疼痛，接著蔓延到全臉，現在這巨大腫塊已幾乎壓迫到她的眼睛，嚴重影響視力。

根據《太陽報》與《每日星報》報導，來自呂宋島新怡詩夏省（Nueva Ecija）的17歲小媽媽里加齊（Mary Ann Regacho）在一年多前生下孩子後，鼻子上突然長出一顆痘痘，她毫不猶豫地按照過去的經驗擠了幾下，結果不但沒有擠出來，幾天後還開始感到劇烈疼痛。

幾個星期過後，這顆「痘痘」逐漸擴散到鼻樑、臉頰和前額，甚至壓迫到她的眼睛，嚴重影響到視力。里加齊說，「我以為只是普通的痘痘，但痛得我晚上都睡不著覺，我試過很多方法都無法消除，我認為這是生孩子後體質改變的關係。」她曾經用草藥偏方治療，但也沒有任何效果。

里加齊表示，她的丈夫在鄰居的農場兼職，幾乎沒有穩定的收入，所有的錢都拿來撫養才1歲多的孩子，根本沒有多餘的錢讓她到大醫院進行治療。因此，里加齊和丈夫、孩子一起錄製了短片，希望能夠募得捐款。

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