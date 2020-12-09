婚禮剛結束！新郎洞房夜突「離奇暴斃」　新娘崩潰：親友祝福變哀悼

▲羅伊與艾妮塔才剛完婚卻猝逝，讓艾妮塔悲動萬分。（圖／翻攝自FB／Anitah Nabuduwa）



實習記者陳妙津／綜合報導

結婚是人生大喜之事，不過烏干達的一對新人在舉辦過婚禮後，原以為是一段幸福生活的開始，沒想到新郎在洞房夜當晚竟離奇暴斃，讓新娘及親友感到震驚及悲痛不已，在婚禮結束短短幾個小時後，又必須再舉辦一場葬禮。

據當地媒體《Daily Monitor》報導，這起悲劇發生在烏干達首都坎帕拉。5日上午，20歲的羅伊（Roy Jarius Watuulo）在親友見證祝福下，與女友艾妮塔艾妮塔（Anitah Nabuduwa ）舉行了一場盛大婚禮，兩人都沉浸在幸福喜悅中，但當晚羅伊卻感到呼吸困難，面色痛苦地向親友求助「自己身體不太舒服」，隨後被送往鄰近醫院，卻仍逃不過死神召喚，在經過幾個小時的治療後，羅伊在6日凌晨12點左右宣告不治。

▲兩人甜蜜合影已成追憶。（圖／翻攝自FB／Anitah Nabuduwa）



婚禮後成葬禮讓眾親友都難以接受，尤其是艾妮塔更是哀慟欲絕，直言不能接受。羅伊的母親莉迪亞（Lydia Watuulo）表示，愛子個性謙虛聰敏，才剛從以色列留學歸國，正準備持續在家鄉深造農業領域，烏干達基督教大學也為兒子提供了獎學金，未料竟在新婚夜猝死，經醫生推斷，羅伊死於急性肺栓塞，左肺出現血塊以致干擾血液與氣體交換，才會出現呼吸困難的症狀。

死者好友大衛（ David Wandi）則感嘆表示，「這對新人相當恩愛，本希望能永遠一同生活，羅伊也申請上一所不錯的學校了，無奈上帝另有決定，實在是世事無常。」親友們在悲痛中強打起精神，為羅伊舉辦喪禮，並將他葬於當地一處公路旁的墓園。