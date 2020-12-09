南韓前線超鬆散！體操員「肉身翻越」5處哨所脫北　軍方全不知情

▲北韓體操選手輕鬆越過兩韓前線，圖為南北韓2018年11月拆除哨所。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）一名30歲的男性機械體操選手，11月3日在軍事緩衝區（DMZ）停留超過21個小時、步行12公里，之後憑藉矮小身材輕鬆翻越軍事分界線（MDL）上的層層鐵柵欄，雖然遭前哨部隊（GOP）軍事監測熱像儀數度捕捉身影，但警報系統卻未作響，直到14個小時半、步行9公里後才被江原道高城郡的南韓軍方逮捕。

而近期有報告指出，該男性「投奔自由」時，早就經過至少5處南韓軍方設置在前線的監視哨所（GP），然而南韓軍方卻全然不知情，反應慢半拍！該名男子至少在南韓前線停留3天2夜，顯示軍方監視系統有多鬆散。

▲南韓出動大批軍力尋找潛入國境的脫北男子。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓聯合參謀本部戰備態勢檢閱室本月7日向在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）國會議員尹柱卿（윤주경）彙報調查結果。報告指出，該男11月2日從北韓江原道越過北方限制線，南韓軍方於該日晚間10時20分偵測到有「身份不詳」人員越過軍事分界線，之後該難持續沿著軍事緩衝區往南步行12公里，期間經過5處南韓設置的哨所，然而卻未被發現。

11月3日晚間7時25分，南韓前哨部隊所設置的熱像監視儀偵測到該男試圖翻越鐵柵欄，而該男翻閱鐵欄後持續往南步行9公里，才於11月4日上午9時56分被發現。從該男首度遭南韓軍方發現，一直到該難被南韓軍方捕獲，共耗時35小時36分鐘，而該男也在軍事緩衝區之間步行達21公里。

▲南韓軍方辯稱，江原道等東部前線地勢險峻，不利警戒作戰。（圖／路透社）

對於與北韓接壤之前線防被如此鬆散，南韓軍方辯稱是因為「地形險峻」之緣故，較不利於軍方實施警戒作戰。而戰備態勢檢閱室在報告中也表示，儘管當時前哨部隊在發現可疑人員入侵後已立即前往，但光是到達該處就需耗時30分鐘。

身為在野黨國會議員，尹柱卿不禁痛批，「軍方每次吹噓科學化警戒系統有多麼完美，原來可以遭敵方隨時輕易穿越！我不禁懷疑，這是不是政府所說的『更開放的國防』、『南北韓自由往來』？」

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