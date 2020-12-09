王室危機！八卦報稱「威廉王子罹癌」　闢謠媒體斥「假新聞」打臉

▲英國小報稱，威廉王子罹患了罕見癌症。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國威廉王子不久前遭曝曾在4月確診新冠肺炎後，最近又再次登上新聞頭條，小報《國家詢問》聲稱，威廉王子對外公佈自己受新冠病毒感染，其實是為了掩蓋另一個更嚴重的病情，這位王室未來繼承人實際上是得了一種罕見的癌症。報導刊出後，立刻遭力主事實查核的《Gossip Cop》打臉。

▲英國小報稱，凱特王妃無法接受丈夫患癌的消息，幾乎接近精神崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

據《國家詢問報》報導，威廉王子在接受新冠肺炎的治療之時，同步發現，自己患上了一種罕見的癌症；這個消息嚇壞了整個英國王室，其父查爾斯王儲和祖母伊麗莎白二世女王深感擔憂，而妻子凱特也「幾乎接近精神崩潰」。

報導稱，凱特將自己關在房裡長達5天，不與任何人接觸，但從第6天開始，她決定堅強地陪伴威廉一起抗癌，因為他們都清楚，「他們的時間已經不多了」。報導還指出，凱特希望威廉王子能與弟弟哈利王子和解，不過，威廉並不願意讓哈利知道自己罹癌的消息。

▲小報稱，凱特與威廉決定攜手抗癌 。（圖／路透社）

該報以「王子在最近的公開露面中顯得疲憊不堪、情緒不佳」來佐證其報導，不過該報目前還不清楚，威廉罹患的是哪一種癌症，只知王室專屬的醫療團隊正密切地留意他的健康狀況，以防止病情惡化。

《國家詢問報》的報導經刊出後，立刻遭到力主事實查核的《Gossip Cop》打臉。《Gossip Cop》認為，要是王室不願公開此事，甚至連哈利王子都被隱瞞的話，那《國家詢問報》是不可能知道這個消息的。而且，報導中並未明確指出王子罹患的是哪種癌症，消息來源也是不明，因此這則報導並不太具有說服力。

▲爆料威廉王子患癌的小報之前完全漏掉了他染疫的新聞。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

《Gossip Cop》推斷，《國家詢問報》之前在《太陽報》曝光威廉感染新冠肺炎的新聞時，完全漏掉了這則新聞，因此他們希望用一則假新聞來彌補「過錯」。

事實上，這已經不是《國家詢問報》第一次錯誤報導王室成員罹癌的新聞了。去年，他們曾稱，英女王患上了癌症，還說女王很有可能要病逝了。他們也曾報導，教皇染上新冠肺炎，即將病重去世，但這一切都並未發生，因此《Gossip Cop》對此新聞抱持懷疑的態度。

▲《Gossip Cop》對威廉王子患癌的新聞抱持懷疑態度。（圖／達志影像／美聯社）

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