噁！陸大學學生餐廳用「炒鍋洗拖把」　廚房黑幕全被錄下

▲大學學生餐廳員工用炒菜鍋洗拖把。（圖／翻攝自北京時間）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一網友7日爆料，河南鄭州華北水利水電大學龍子湖校區，一餐廳工作人員竟然用炒菜鍋洗拖把，隨後又用拖把擦地。影片一經流傳，網友氣炸怒指「看吐了」。8日，學校個官方發佈微博證實傳言屬實，「經核實，是阿秀哥炒米餐廳違反管理規定和操作規程所為。」

12月7日，網曝華北水利水電大學龍子湖校區一名學生餐廳工作人員在打掃衛生時，用炒菜鍋洗拖把，隨後又用拖把擦地，此事在網上引發熱議。

12月8日，華北水利水電大學後勤服務中心作出回應，經核實，是「阿秀哥炒米」餐廳違反管理規定和操作規程所為。後勤服務中心已於12月7日23點59分對該商店做出停業整頓的初步處理，並對商戶所屬公司—河南品中餐飲管理公司提出批評，要求其立即排查安全隱患，限期3日全面整改，並罰款1萬元（人民幣，下同）。

▲現場令人作嘔。（圖翻攝自微博）

另外，河南品中餐飲管理公司當日也公佈了對商戶的處理決定，對當事人做辭退處理，並處2000元罰款；給予餐廳經理留職查看2個月，並處罰款1000元，取消該餐廳、餐廳經理及安全員年度評優評先資格等。

學校後勤服務中心表示，發生此事說明其監管上還有漏洞，工作還有瑕疵，後勤服務中心會加強管理，保障全體師生的飲食安全。

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