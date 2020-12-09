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美眾院壓倒性通過「國防授權法」　力挺台灣增加軍事防衛力

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院8日以335票贊成、78票反對，壓倒性通過價值7400億美元的「國防授權法案」，並建立「太平洋威懾倡議」強化美國在印太地區的軍事影響力。法案中也再次重申挺台立場，包含對台軍售、建立醫療安全夥伴關係、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範等。

根據《路透社》報導，由民主黨領導的眾議院8日以335票贊成、78票反對，壓倒性通過價值7400億美元（約台幣20兆元）的2021年共識版「國防授權法案」（NDAA FY21），接著還須交由參議院在本周進行表決，最後由總統川普簽署生效。

據了解，法案中再次申支持台灣，協助台灣維持足夠自我防衛能力的立場。1260條主要是表達國會對確認《台灣關係法》與《六項保證》為美台關係基礎意見、1260A涉及對台軍售、1260B建議美台醫療安全夥伴關係；9724條則是保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。

法案也建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）計畫，強化美國在印太地區的軍事影響力，維持防禦能力並和友邦結盟，同時增加攻擊潛艦的預算。同時，法案中也有許多針對中國勢力發展的條款，如避免中國取得敏感國防智慧財產權、禁止向香港警察出口管制國防物品等。

不過，川普多次表示，如果「國防授權法案」沒有終止「通訊端正法」第230條，他將會持續反對該法。他8日也在推特重申，希望共和黨議員能夠反對這項法案，若是在參議院通過，他也將會行使否決權。

美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條保護科技公司免於為用戶張貼的內容負責，同時卻允許這些企業能形塑政治論述。

眾院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）則說，根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，並均以2/3絕對多數通過法案，就得以推翻總統否決權。

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