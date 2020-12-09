出軌15歲男同志！他相約森林雙人運動　下秒掏金屬扳手「打死棄屍」

▲英國發生一起男同志情殺案 。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國發生一起男同志情殺案，19歲的梅森(Matthew Mason)因被15歲小男友羅達(Alexander Rodda)，以「公開2人私密性生活」為脅不斷索討現金，他支付數次後忍無可忍，謊稱邀約一起森林裡做「雙人運動」，隨後拿出預藏的金屬扳手，將其毆打至死。

綜合外電報導，這起謀殺案件7日在英國柴郡開始審理。案情指出，納茲福德(Knutsford)19歲男子梅森涉嫌在去年12月12日，於艾許利附近的森林中，用金屬扳手打死當時15歲的羅達。

據悉，在教會學校就讀的羅達是一名男同志，而梅森是農家子弟，有一名交往2年的女友，同時與羅達成為同性戀人已有數月。

檢察官恩斯沃斯(Ian Unsworth)在法庭上指出，當時兩人已經交往數月，羅達手中握有性愛照與影片，並多次以「公開2人私密性生活」為由，要脅梅森支付2000元英鎊(約新台幣7.5萬元)。

▲梅森用「到森林雙人運動」為由，將羅達約到荒僻的林間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

梅森聲稱，到去年11月23日為止，自己已陸續分次付給羅達約2020元英鎊(約台幣7.6萬元)，但對方仍持續向他要錢。到了去年12月12日，他實在忍無可忍，用「到森林內作愛」為由，將羅達約到荒僻的林間，接著拿預藏好的金屬扳手狠狠進行毆打。

恩斯沃斯表示，「在森林裡，梅森用一把又長又重的扳手，一次又一次重擊著羅達。羅達完全沒有逃命的機會，身上至少挨了15下足以致命的攻擊，他的生命在那當下戛然而止。」

羅達的屍體隔天一早被上山撿資源回收物的民眾發現，而他身上大部分的衣物都已被褪去。警方很快循線逮捕了梅森。

據悉，羅達在去年11月3日曾傳訊給梅森交往2年的女友，稱「我想我應該告訴妳，過去這幾個星期，梅森一直傳訊給我，上禮拜還開車到我家找我，但我告訴他我爸爸不讓我出門」、「我已告訴他，這一切必須結束，但還是覺得應該要讓妳知道」、「我一直都不知道你們在交往，直到我在他的IG上發現妳」。

羅達還描述了梅森是如何和他調情的，包括拍自己的私密照片影片送他。另外，羅達的一位友人出面作證，表示曾聽說「梅森多次付錢給羅達，要羅達與他做愛，如果羅達拒絕，梅森就要報警」。不過梅森當庭否認謀殺，目前案件仍在審理中。