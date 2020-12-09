明年春季上市6款疫苗！比爾蓋茲：2022年終結全球疫情

▲微軟創辦人、億萬富豪慈善家比爾蓋茲。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

目前疫情仍在全球肆虐，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）預估，明年春季就會有6款疫苗受核准，成為抗疫的關鍵，希望在2022年終結全世界的疫情。

根據《CNBC》報導，蓋茲昨（8）日在新加坡金融科技節（SFF）表示，明年第一季將有6種疫苗獲准，除了已經獲得歐美部分國家批准的輝瑞疫苗之外，美國莫德納（Moderna）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（J&J）和美國Novavax等公司的候選疫苗，在未來幾個月中也將獲得官方授權，但沒提及第6家投入應用的新冠疫苗業者。

▲比爾蓋茲希望疫情在2022年終結。（影／翻攝自YouTube／CNBC）



英國上週批准使用輝瑞和德國BioNTech合作研發的疫苗，成為全球第一個批准緊急使用的國家，8日展開首波施打作業，美國食品和藥物管理局（FDA）本週也將針對批准一事舉行投票。

蓋茲稱讚已開發國家對於抗疫的重大進展，但特別強調，疫苗要公平分配給全球，尤其是發展中國家，並期盼到了2022年，全球各地的疫情都應該完全消除。

蓋茲旗下的非營利組織蓋茲基金會，長期致力於全球公衛發展議題，這次疫情共捐款逾4億美元，用來研究病毒研究及開發疫苗，也相當關心如何將疫苗提供給開發中、未開發國家。