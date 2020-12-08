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蔡英文被擺在「超顯眼位置」！　富比士公布2020百大影響力女性

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▲▼富比士2020百大影響力女性。（圖／翻攝自forbes.com）

▲富比士2020百大影響力女性。（圖／翻攝自forbes.com）

記者王致凱／綜合報導

《富比士》（Forbes）雜誌公布2020年全球百大最具影響力女性榜單，總統蔡英文連續第5年入綁，今年排名在第37名，相較去年前進了4個名次。今年排名第一的女性仍是德國總理梅克爾，第二名是歐洲央行行長拉加德，第三名則是美國副總統當選人賀錦麗。

《富比士》在蔡英文的簡介中提到，蔡英文於2016年成為台灣首位女性總統，並在2020年以超過57％的得票率贏得連任。《富比士》稱，蔡英文領導的政府在1月份就制定了嚴格的防疫措施，成功避免病毒在台灣大規模傳染；與此同時，同也誓言透過生物技術、國防與綠能等措施，使台灣成為全球不可或缺的一分子。

在《富比士》2020年全球百大最具影響力女性榜單網頁上，蔡英文的肖像與賀錦麗、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）一同被放在最顯眼的位置。

2020年《富比士》全球百大最具影響力女性榜單中，排名排名第一女性仍由德國總理梅克爾蟬聯，2至4名則分別為歐洲央行行長拉加德、美國副總統當選人賀錦麗、歐盟執委會主席馮德萊恩，以及比爾及梅琳達•蓋茲基金會聯合主席梅琳達•蓋茲。

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