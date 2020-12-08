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8848.86公尺！聖母峰最新身高出爐...每年垂直升高4毫米

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珠穆朗瑪峰,尼泊爾,夏爾巴人,雪崩。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界最高峰珠穆朗瑪峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

今（8）日世界第一高峰「珠穆朗瑪峰（聖母峰）」最新身高出爐，至今已到達8848.86公尺。值得注意的是，由於歐亞板塊與印度洋板塊的碰撞，喜馬拉雅山仍不斷隆升。大陸專家表示，在垂直方向，珠峰地區每年隆升約4毫米。

綜合媒體報導，2005年，中國公布珠穆朗瑪峰的「岩石面海拔高度」為8844.43公尺，比1975年首度測得的8848.13公尺矮了3.7公尺，因為2005年測量並未加入峰頂的覆雪高度。

2020年5月27日，中國的「2020珠峰高程測量登山隊」再次登上珠穆朗瑪峰並完成了測高工作。據悉，中國在此次測量中，首次將5G和北斗結合，利用通信專網和北斗數據信息化管理平台，實現高寒高海拔環境下北斗二號、北斗三號衛星信號同時接收、實時解析和質量預評估。

值得注意的是，大陸國家主席習近平8日與尼泊爾總統班達里互致信函，共同宣布「珠穆朗瑪峰」的最新高度為8848.86公尺。他說，一年多來，兩國團隊克服種種困難，扎實開展工作，最終確定了基於全球高程基準的珠穆朗瑪峰覆雪高度。「今天，我願同班達里總統一道，代表中尼兩國向全世界正式宣布，珠穆朗瑪峰的最新高程為8848.86米。」

班達里則說，尼泊爾和中國一直是好鄰居、好朋友、好夥伴，兩國在經濟發展、互聯互通、人文等領域合作符合兩國利益。珠穆朗瑪峰是尼中傳統友誼的長久象徵，他很高興同閣下一道，共同宣布珠穆朗瑪峰最新雪面高程為8848.86公尺。習近平主席去年對尼進行國事訪問，推動中尼關係及雙邊合作進入新時期。兩國政府將致力於落實訪問共識，共同實現經濟社會發展與繁榮。

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