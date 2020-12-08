美媒爆伊凡卡「豪擲9億」邁阿密買地產　出白宮後將爽住海岸豪宅

▲川普長女伊凡卡被美媒爆料，與丈夫庫許納最近忙著到處看房地產。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）月初才因為疑似濫用父親川普2017年就職典禮的資金，而遭華盛頓檢方傳喚。又有美媒7日爆料，伊凡卡與丈夫庫許納在邁阿密的海灘地區花了3000多萬美元（約新台幣9億元）置產。據傳，伊凡卡夫婦購入地產位在被稱為「億萬富翁的地堡」極度奢華、保全完善的印度溪島。

美媒《紐約郵報》於7日獨家爆料，美國第一千金伊凡卡與她的丈夫庫許納（Jared Kushner）在父親川普總統搬出白宮之前，已經開始忙於規劃離開華府後的生活，日前一同前往佛州邁阿密與棕梠攤地區的許多房產和大片土地。據傳，最後夫妻倆決定買下西班牙知名歌手胡立歐（Julio Iglesias）名下的第4塊地產，預計在17日完成交易，未來會在這海邊修建房屋。

報導指出，這塊位於印度溪島（Indian Creek Island）的地產占地1.84英畝（約2250坪），擁有長200英呎（約61公尺）的私人濱水區，售價3180萬美元（約新台幣9億630萬元），每年稅額高達47.2萬美元（約新台幣1345萬元）。從印度溪島到川普的海湖度假莊園只需要1個多小時的路程，而且庫許納胞弟約書亞（Joshua Kushner）與他的老婆超級名模克勞斯（Karlie Kloss）今年也在邁阿密買了2200萬美元的房產。

報導提到，私人的印度溪島是佛州最安全的地方之一，不僅有警衛把守，還擁有一支13人的警隊，且僅負責29處豪宅的安全，因此深受許多名人青睞，除了胡立歐外，億萬富翁卡爾伊坎（Carl Icahn）、諾曼布萊曼（Norman Brayman）、巴西超模利瑪（Adriana Lima）、對沖基金公司CEO蘭伯特（Eddie Lampert）等人都曾經或現在仍居住於此。

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