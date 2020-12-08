誤將超標「250倍」氯化物倒入泳池！　俄30人中毒送醫…6孩童命危

▲衣物散落一地、調查人員穿著全身保護衣入內。（圖／翻攝自Телеканал 360）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯一名清潔人員誤將超標250倍的「消毒用氯化物」加入游泳池，導致30名不知情的泳客中毒，其中包含21名學童，還有6名孩子住進加護病房，目前還未脫離險境。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯南部阿斯特拉罕市（Astrakhan）的一座游泳池日前發生集體中毒事件，原因是清潔人員誤將超標250倍的「消毒用氯化物」加入游泳池，結果有9名成人、21名學童直接跳入水，結果全都被送往醫院。

▲俄羅斯官員前往醫院探視。（圖／翻攝自Телеканал 360）



阿斯特拉罕州發言人克羅托娃（Anastasia Krotova）表示，其中6名孩童因狀況危急，住進加護病房進行輸氧治療後，目前還未脫離險境。

俄羅斯媒體拍攝的影片顯示，官員穿著全身防護衣和呼吸器進入泳池內，除了檢查氯氣罐之外，還能看到更衣室內散落一地的衣物。目前游泳池也全面關閉進行調查中。

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