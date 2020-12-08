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性侵8歲童...趙斗淳12日出獄！格鬥拳擊手怒喊「私刑」：教訓人渣

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▲▼趙斗淳在獄中健身，宣稱可維持過人性慾。（圖／翻攝自Youtube）

▲趙斗淳在獄中健身，宣稱可維持過人性慾。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

南韓曾性侵年僅8歲女童的知名「淫魔」趙斗淳（조두순）即將於12日刑滿出獄！然而許多心理治療結果與時事節目分析，高齡68歲的趙斗淳依舊「精力」充沛、性慾旺盛，還曾多次在獄中自慰，且表示從不曾反省自己的罪過。對此，京畿道安山市的地方媽媽們感到憂心，考慮是否該搬家；而有不少Youtuber與拳擊格鬥士更揚言，將在趙斗淳出獄當天私刑嚴懲，令法務部繃緊神經。

根據韓媒《News1》報導，其實先前每當有相關話題與新聞事件時，總是有民眾揚言要以私刑替受害女童「教訓」趙斗淳，然而隨著出獄日期剩不到一周，南韓網路上出現大量類似文章與討論串。一名自稱曾學過劍道4年、拳擊5年、柔道1年的網友在當地知名論壇Bobaedream上以「我住在安山市，我希望趙斗淳出獄」為標題發文，從今年9月至12月8日為止已累積13萬6千多次點擊率。

他在文中氣憤表示，「我將動用學習劍道、拳擊、柔道的知識與力量，來毀掉這不似人類的變態畜牲，只盼望曾因他受傷的被害者與家屬們的心理能夠痛快！我已做好坐牢的覺悟。」

該論壇前後傳出不少過激言論，許多網友誓言將集結群眾堵在監獄門口「歡迎」趙斗淳出獄，「告訴我具體時間和地點吧」、「我要開車撞死他」、「可以帶我家3之德國牧羊犬嗎」。

▲▼南韓綜合格鬥拳擊手明賢萬揚言，要動用私刑嚴懲趙斗淳。（圖／翻攝自나무위키）

▲綜合格鬥拳擊手明賢萬揚言，要動用私刑嚴懲趙斗淳。（圖／翻攝自나무위키）

知名綜合格鬥與拳擊手明賢萬（명현만，音譯）也曾在今年某節目上回憶起過去前往浦項監獄探視趙斗淳的經驗，揚言將要動用私刑嚴懲。

趙斗淳曾先後在浦項監獄、青松監獄服刑，傳言目前已移監至京畿道內的某所監獄，出獄時將由安山市檀園警察署負責保護其人身安全，南韓法務部已考慮派遣車輛護送趙斗淳返家，而警方則提醒民眾切勿以身試法。

趙斗淳出獄後，將依法規佩戴7年的電子腳鐐，而其身份與個人資訊情報將公開在法務部網站「性犯罪者公布欄」（성범죄자 알림e）達5年。同時，為了阻止類似悲劇發生，法務當局將指定專員透過電子設備24小時密切監控趙斗淳，每天不定時前往趙斗淳住處關懷，阻斷其接觸兒童的機會，且每周至少4次以上規範其不得飲酒過量。

▲▼南韓警方將透過電子腳鐐隨時監控趙斗淳，防止其再有接觸兒童機會。（示意圖／CFP）

▲南韓警方將透過電子腳鐐隨時監控趙斗淳，防止其再有接觸兒童機會。（示意圖／CFP）

另外，政府將透過電子腳鐐追蹤趙斗淳的定位，同時透過監視攝錄影機監控，一旦發現異常行動將立刻回報，縮短警方與保護觀察官的反應時間。

而南韓國會也先行於2日通過俗稱「趙斗淳法」的《兒童與青少年性保護法》修正草案，可公開性侵犯住處所在的道路名稱、甚至建築物門牌號碼，趙斗淳出獄後將立即適用此法，因此才讓法務與警方當局憂心，民眾可能挾怨前往趙斗淳住處施以私刑洩憤。

►性侵女童致肛裂！68歲趙斗淳獄中「打手槍」慘遭抓包...12日出獄
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