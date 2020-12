凍未條了！法律戰接連失利　川普直接告「拜登＋賀錦麗」救選情

▲川普接連在法律戰中落敗後,決定直接對拜登提出告訴。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

繼川普的律師團隊在密西根及喬治亞州的官司失利後,川普7日在威斯康辛州的民主黨大票倉密爾瓦基郡(Milwaukee)和戴恩縣(Dane),直接以私人名義起訴候任總統拜登,希望法院將這些地區的選票判為無效選票。

綜合《每日郵報》和Law & Crime News報導,川普在威州的訴訟是以個人名義提出的,從起訴狀可見,原告是「川普、彭斯等人」,而被告則為「拜登、賀錦麗等」。在本次的訴訟中,它要求法院駁回檢票委員會認為「缺席選票應被計算」的法律裁決。

New:



Lame duck President Donald Trump AND outgoing VP Mike Pence sue POTUS-elect Joe Biden and VP-elect Kamala Harris to set aside the vote in two counties with Wisconsin's most people of color. pic.twitter.com/Zao3BRmYEc