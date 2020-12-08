凍未條了！法律戰接連失利　川普直接告「拜登＋賀錦麗」救選情

▲川普接連在法律戰中落敗後，決定直接對拜登提出告訴。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

繼川普的律師團隊在密西根及喬治亞州的官司失利後，川普7日在威斯康辛州的民主黨大票倉密爾瓦基郡（Milwaukee）和戴恩縣（Dane），直接以私人名義起訴候任總統拜登，希望法院將這些地區的選票判為無效選票。

綜合《每日郵報》和Law & Crime News報導，川普在威州的訴訟是以個人名義提出的，從起訴狀可見，原告是「川普、彭斯等人」，而被告則為「拜登、賀錦麗等」。在本次的訴訟中，它要求法院駁回檢票委員會認為「缺席選票應被計算」的法律裁決。

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Lame duck President Donald Trump AND outgoing VP Mike Pence sue POTUS-elect Joe Biden and VP-elect Kamala Harris to set aside the vote in two counties with Wisconsin's most people of color. pic.twitter.com/Zao3BRmYEc — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) December 7, 2020

川普僱傭了威斯康辛州的當地律師為他處理該州的訴訟。不過，值得注意的是，訴訟僅針對密爾瓦基郡和戴恩縣，卻對川普已拿下的地區絕口不提。密爾瓦基郡和戴恩縣都是黑人選民居多的地區。

威斯康辛州的民主黨籍州長埃弗斯（Tony Evers）稱，川普所發起的訴訟是「對威州民主令人震驚和無恥的侵犯」；民主黨籍律師與其他州的民權組織也一致認為，川普將訴訟重點放在黑人選民較多的地區是一種「公然的種族歧視」。

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