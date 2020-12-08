開車途中失去意識…竟是足癬藥誤混安眠藥！　日藥廠9萬片全回收

▲日本福井縣小林化工。（圖／翻攝自Google map）



記者張方瑀／綜合外媒報導

日本一款「小林化工」生產用來治療腳癬的一款藥品中，竟誤混入安眠藥，導致許多病患服用後陷入睡眠，甚至有人開車到一半失去意識，造成車禍事故。據了解，出現紕漏的3款藥品，其生產過程並未受到國家批准，員工又在錯誤的程序下製藥，目前已全面回收9萬片藥物。

根據NHK、《日經新聞》報導，位在福井縣「小林化工」生產的治療腳癬藥品「伊曲康唑片50 meek」（イトラコナゾール錠50MEEK），因負責秤量藥劑重量的員工，不慎將正確原料和含有鎮靜催眠成分的藥物搞錯，導致含有安眠藥成分的藥品流入市面。

據了解，岐阜縣、大阪府、佐賀縣三地從1日開始，就紛紛傳來有患者服用該藥品後出現了意識不清的壯況，總計共12人，年齡在2至77歲之間，其中還有人在開車途中失去意識，造成車禍事故。目前除了一名59歲患者入院治療外，其餘病患都已逐漸恢復。

報導指出，這種藥品用於治療腳癬等真菌感染病症，但這次出現問題的3款伊曲康唑藥物，其生產過程都未經過政府批准，尤其在秤量藥物時，必須由兩人同時輪值，避免出險紕漏。目前小林化工已展開自主回收6月至7月間生產的伊曲康唑片，預估有9萬片。

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