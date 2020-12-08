全球第一人！英90歲老婦接種輝瑞新冠疫苗　施打畫面曝光

▲英國一位高齡90歲的老奶奶，成為全世界第一位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的患者。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國今天搶先全球開始施打輝瑞藥廠（Pfizer）研發出的新冠疫苗，而據外媒報導，一名90歲英國婦女瑪格麗特．基南（Margaret Keenan）於當地時間上午6時31分成為了全世界第一位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的人。

綜合英國BBC、《天空新聞》報導，90歲婦女瑪格麗特．基南來自英國北愛爾蘭恩尼斯基林（Enniskillen）小鎮，於當地時間8日上午6時31分在考文垂大學（Coventry University ）醫院接受施打，成為全世界第一位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的人，注射成功結束後全場響起了掌聲。基南表示，自己非常榮幸，也非常感謝國民保健署（NHS）的工作人員對她的照顧。

▲英國8日開始施打輝瑞疫苗，第一人是來自北愛爾蘭的90歲老奶奶。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，下周即將迎接91歲生日大壽的基南指出，成為英國第一位接種的人像是提前收到最棒的生日禮物，在獨自生活了大半年之後，終於可以與親朋好友在新年相聚，「我建議所有人都接種疫苗，連90歲的我都可以，那麼你們也沒問題！」

衛生大臣表示，數十個醫療院所將從今天開始接種，最優先施打對象是80歲以上年長者、養老院的工作人員、第一線醫療人員，而一旦這些弱勢族群完成新冠疫苗接種，英國將展開下一步行動，解除防疫相關限制。

90-year-old Margaret Keenan is the first person in the UK to receive the Pfizer/BioNTech vaccine outside of a clinical trial.



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