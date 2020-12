全球第一人！英90歲老婦接種輝瑞新冠疫苗　施打畫面曝光

▲英國一位高齡90歲的老奶奶,成為全世界第一位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的患者。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國今天搶先全球開始施打輝瑞藥廠(Pfizer)研發出的新冠疫苗,而據外媒報導,一名90歲英國婦女瑪格麗特.基南(Margaret Keenan)於當地時間上午6時31分成為了全世界第一位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的人。

綜合英國BBC、《天空新聞》報導,90歲婦女瑪格麗特.基南來自英國北愛爾蘭恩尼斯基林(Enniskillen)小鎮,於當地時間8日上午6時31分在考文垂大學(Coventry University )醫院接受施打,成為全世界第一位接種輝瑞新冠肺炎疫苗的人,注射成功結束後全場響起了掌聲。基南表示,自己非常榮幸,也非常感謝國民保健署(NHS)的工作人員對她的照顧。

▲英國8日開始施打輝瑞疫苗,第一人是來自北愛爾蘭的90歲老奶奶。(圖/達志影像/美聯社)

報導提到,下周即將迎接91歲生日大壽的基南指出,成為英國第一位接種的人像是提前收到最棒的生日禮物,在獨自生活了大半年之後,終於可以與親朋好友在新年相聚,「我建議所有人都接種疫苗,連90歲的我都可以,那麼你們也沒問題!」

衛生大臣表示,數十個醫療院所將從今天開始接種,最優先施打對象是80歲以上年長者、養老院的工作人員、第一線醫療人員,而一旦這些弱勢族群完成新冠疫苗接種,英國將展開下一步行動,解除防疫相關限制。

90-year-old Margaret Keenan is the first person in the UK to receive the Pfizer/BioNTech vaccine outside of a clinical trial.



Read more about this huge moment in the fight against #COVID19: https://t.co/YVcEqzmsPj pic.twitter.com/oCDV8Sv90X